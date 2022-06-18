Данилов опроверг заявления о 1000 погибших бойцах ВСУ за день: "У них нет доступа к таким данным"

Данилов опроверг заявления о 1000 погибших бойцах ВСУ за день/ Reuters, УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявления, которые звучали из уст разных деятелей, что якобы на фронте ежедневно гибнут 200-300, а то и 1000 украинских воинов.

По словам Данилова, люди, которые рассказывают такую информацию, на самом деле даже не имеют доступа к этим данным. Об этом он сказал в интервью "Ліга.net".

"Я хочу еще раз обратиться к деятелям, которые рассказывают, что у нас ежедневно 200, 300 и более людей на фронте (гибнут – ред.). Некоторые вообще о 1000 заявили... У них нет возможности получить такую информацию", – заявил секретарь СНБО.

По его словам, он не понимает, чем такие заявления могут быть спровоцированы. Однако "жонглировать цифрами", когда речь идет о погибших, нельзя, подчеркнул Данилов.

"Этим нельзя жонглировать. Это не кегли и не цирк. Это жизнь людей", – сказал он.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки уничтожили на фронте около 30 единиц различной техники и вооружения врага. Украинские воины на Харьковском направлении нацелены на то, чтобы прорваться в тыл войск оккупантов, которые действуют на Славянском направлении.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

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