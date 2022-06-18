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Стали известны имена еще 8 бучанских палачей из Пскова: трое из них уже мертвы

18 июня 2022, 09:50

Идентифицировать оккупантов, которые принимали участие в Бучанской разные, удалось благодаря телефону местного жителя, с которого они звонили близким.

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Стали известны имена еще 8 бучанских палачей из Пскова – трое из них уже мертвы/ скрин с видео

Журналистам-расследователям удалось идентифицировать еще восьмерых псковских десантников, которые издевались над местными жителями Бучи и убивали их, когда город был под российской оккупацией. По крайней мере трое из них уже мертвы.

Определить личности бучанских палачей журналистам удалось благодаря телефону местного жителя Ивана Скибы, который россияне использовали для совершения звонков домой. 4 марта, когда от рук российских захватчиков погибли как минимум восемь местных жителей Бучи, оккупанты по этому телефону набрали три десятка номеров своих родных. Об этом пишет издание "Важные истории".

Итак, удалось идентифицировать следующих оккупантов, которые принимали участие в резне в Буче.

Алексей Вишневский

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Алексей Вишневский/ скрин

С телефона местного жителя он пытался дозвониться жене Алине Вишневской, которая работает мастером по маникюру в Пскове. Когда к ней позвонили журналисты издания, она сказала, что сейчас не может дозвониться мужу, потому что "он еще не вернулся". При этом, по ее словам, он время от времени выходит на связь, однако неизвестно, когда приедет домой.

Илья Сабуров

Илья Сабуров
Илья Сабуров/ скрин

20-летний Сабуров с телефона Скибы совершил звонок своей матери, Анне Сабуровой. Когда ей позвонили корреспонденты "Важных историй", она заявила, якобы с преступлениями в Буче уже все давно разобрались, и добавила, что "Зеленский всё по этому поводу уже придумал".

Максим Грушевский

Максим Грушевский
Максим Грушевский/ скрин

С телефона местного жителя сделал звонок матери Наталье. Когда ей потом позвонили журналисты, трубку она не подняла.

Радий Забурин

рад забурин
Радий Забурин/ скрин

26-летний Забурин звонил с телефона Ивана Скибы своей жене Дарье Забуриной. Когда ей позвонили журналисты, она заявила, якобы ее муж не военный, а строитель, и он всегда рядом, и что ей никто никогда не дзвонил из Украины. Однако после звонка Дарья быстро закрыла свою страницу в соцсети "ВКонтакте".

Интересно, что Радий Забурин в 2013 году был задержан с 96 граммами марихуаны.

Михаил Гурьянов

Михаил гурьянов
Михаил Гурьянов/ скрин

До 2020 года он работал разнорабочим и экспедитором. Из Бучи он звонил своему дяде, Василию Шевченко. Когда того набрали журналисты, сказал, что "ничем не может помочь, потому что это военная тайна".

Даниил Коновалов (погиб)

коновалов
Даниил Коновалов/ скрин

Уроженец Алтая. Был рядовым и служил в десанте. Из Бучи звонил родителям Сергею и Надежде Коноваловым.

О его гибели удалось узнать, когда в конце мая знакомые семьи в соцсетях начали выражать соболезнования. 14 июня о гибели заявили официально в "76 гв дшд ВДВ Псков".

Бригаду Даниила из Бучи вывели сначала в Беларусь, затем – в Белгородскую область России, а после этого перебросили в Донецкую область, где он и погиб.

Александр Попов (погиб)

александр попов
Александр Попов/ скрин

20-летний Попов звонил в Красноярск своей матери, Ирине Кириенко.

Мать российского оккупанта начала выкладывать фото сына с подписями, которые свидетельствовали о его гибели, 31 мая.

По информации СМИ, Попов погиб 19 мая неподалеку от села Триполье под Донецком.

Дмитрий Антонников (погиб)

дмитрий антонников
Дмитрий Антонников/ скрин

Антонников служил в российской военной части 74268. С Бучи он звонил своей жене, Валерии Максимовой. 8 июня она опубликовала на своей странице в соцсетях скорбный пост в память о погибшем муже.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки уничтожили на фронте около 30 единиц различной техники и вооружения врага. Украинские воины на Харьковском направлении нацелены на то, чтобы прорваться в тыл войск оккупантов, которые действуют на Славянском направлении.

Ранее сообщалось, что утром в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

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