На Донбассе погиб в ДТП комбат террористов "Пуля"

Террорист Пуля погиб / Фото t.me/Sladkov_plus/

На востоке Украины погиб командир батальона террористов с позывным "Пуля". Подробности инцидента не разглашаются.

Об смерти "Пули" в Telegram сообщил российский военный пропагандист Александр Сладков.

Террорист якобы погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он был комбатом "Народной милиции Донецкой народной республики". РосСМИ пишут, что Пуля участвовал в штурме пригорода Авдеевки.

Подтвердили смерть террориста и другие российские пропагандисты. Интересно, что рупоры Кремля не публикуют никаких фото с места якобы произошедшего ДТП.

Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован российский военный пропагандист, полковник Сергей Постнов, воевавший в рядах ВС РФ.

Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В составе группировки V он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

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