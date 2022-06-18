На Донбассе погиб в ДТП комбат террористов "Пуля"

Террорист якобы погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он был комбатом "Народной милиции ДНР", участвовал в штурме пригорода Авдеевки.
На востоке Украины погиб командир батальона террористов с позывным "Пуля". Подробности инцидента не разглашаются.
Об смерти "Пули" в Telegram сообщил российский военный пропагандист Александр Сладков.
Террорист якобы погиб в дорожно-транспортном происшествии. Он был комбатом "Народной милиции Донецкой народной республики". РосСМИ пишут, что Пуля участвовал в штурме пригорода Авдеевки.
Подтвердили смерть террориста и другие российские пропагандисты. Интересно, что рупоры Кремля не публикуют никаких фото с места якобы произошедшего ДТП.
Как сообщал Главред, в Украине ликвидирован российский военный пропагандист, полковник Сергей Постнов, воевавший в рядах ВС РФ.
Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В составе группировки V он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.
Другие новости:
- "Груз 200" для Челябинской области: ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню
- ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны России
- В России был чемпионом, а в Украине стал удобрением: ВСУ ликвидировали оккупанта-пейнтболиста