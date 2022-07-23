В Одессе гремят взрывы, горит порт, в небе над городом идет воздушный бой - нардеп

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Жители города сообщают о десяти взрывах. По данным нардепа Гончаренко, одна из ракет ударила в порт.
В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Прогремели взрывы. В порту вспыхнул пожар. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, прогремели как минимум шесть взрывов. Жители города сообщают о десяти взрывах. В городе работает ПВО. Большую часть ракет удалось сбить, но есть "прилет".
"Вот вам и зерновой коридор. Эти [уроды] (неценз, - ред.) одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты. Так что, нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот России. Это будет лучшая договоренность по вывозу зерна", - написал Гончаренко.
"В небе над Одессой идет воздушное сражение. Пожалуйста, пройдите в подвалы, хранилища и другие безопасные места!", - добавил он.
Позже Гончаренко добавил, что россия ударила по Одесскому порту, две ракеты долетели. Есть пострадавшие.
Как сообщал Главред, в ООН прогнозировали, что первый корабль с украинским зерном на борту может покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.
Соглашение по "зерновому коридору"
22 июля Украина, Турция, ООН и РФ во дворце Долмабахче (Турция) подписали документ об экспорте зерна из Украины морским путем.
"Зеленые коридоры" для экспорта зерна из Украины будут созданы в трех портах: Одесса, Южный и Черноморск в Одесской области.
Разминирование территорий Одесской области не будет производиться, корабли пройдут безопасными фарватерами.
Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.
Смотрите новости Одессы онлайн:
Другие новости:
- В Николаеве, Кропивницком, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы: есть погибшие и раненые
- США не готовы поставлять Украине дальнобойные ракеты для HIMARS - Белый дом
- РФ нанесла мощный ракетный удар по Кировоградской области, есть погибшие и раненые