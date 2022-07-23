В Одессе гремят взрывы, горит порт, в небе над городом идет воздушный бой - нардеп

В Одессе горит порт / Фото Суспільне

В субботу, 23 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Прогремели взрывы. В порту вспыхнул пожар. Об этом сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, прогремели как минимум шесть взрывов. Жители города сообщают о десяти взрывах. В городе работает ПВО. Большую часть ракет удалось сбить, но есть "прилет".

"Вот вам и зерновой коридор. Эти [уроды] (неценз, - ред.) одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты. Так что, нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот России. Это будет лучшая договоренность по вывозу зерна", - написал Гончаренко.

"В небе над Одессой идет воздушное сражение. Пожалуйста, пройдите в подвалы, хранилища и другие безопасные места!", - добавил он.

В небе над Одессой виден дым / Фото t.me/oleksiihoncharenko

Позже Гончаренко добавил, что россия ударила по Одесскому порту, две ракеты долетели. Есть пострадавшие.

Как сообщал Главред, в ООН прогнозировали, что первый корабль с украинским зерном на борту может покинуть украинский порт в Одесской области уже в субботу, 23 июля.

Соглашение по "зерновому коридору"

22 июля Украина, Турция, ООН и РФ во дворце Долмабахче (Турция) подписали документ об экспорте зерна из Украины морским путем.

"Зеленые коридоры" для экспорта зерна из Украины будут созданы в трех портах: Одесса, Южный и Черноморск в Одесской области.

Разминирование территорий Одесской области не будет производиться, корабли пройдут безопасными фарватерами.

Срок действия договора составляет 120 дней с возможностью продления.

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