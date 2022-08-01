Запорожское направление – самый слабый участок для РФ, она "латает дыры" подкреплением – разведка Британии

Британская разведка назвала уязвимый участок фронта для РФ/ Reuters

Для армии страны-агрессора России уязвимым до сих пор остается Запорожское направление. Поэтому российское военное руководство решило перебросить на этот участок фронта подкрепление.

Об этом рассказывает Министерство обороны Великобритании в Twitter. Отмечается, что армии РФ приходится забирать военных с других участков фронта, чтобы подкрепить уязвимый участок.

Также британская разведка рассказала, что российским захватчикам приходится корректировать свой план по Донбассу, ведь у них не получается достичь прорыва.

В разведке Британии отмечают, что оккупанты вероятно продолжат свой штурм в районе Бахмута.

"В течение последних четырех дней РФ продолжала делать тактические атаки на Бахмутском направлении на северо-восток от Донецка, но продвигалось медленно", – отмечается в сообщении.

Ранее аналитики американского Института исследования войны (ISW) отмечали, что российская армия, вероятно, создает условия для проведения наступления на запад в направлении Харьковской области или в сторону Харькова.

Напомним, украинские военные ликвидировали наемника частной военной компании "Вагнера", майора, командира батальона Сергея Кононова, которого лично наградил президент Сирии Башар Асад.

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