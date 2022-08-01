79% украинцев за закрытые границы Россией с визами и таможнями - новый опрос

Пограничник, Россия / коллаж ГПСУ и https://ua.depositphotos.com/

79% украинцев поддерживают наличие закрытых границ с Россией с визами и таможнями. Такие результаты показал опрос, который был проведен Киевским международным институтом социологии.

По сравнению с периодом перед полномасштабным вторжением с 44% до 79% возросла доля тех, кто считает, что между Украиной и Россией должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Также стало меньше тех, кто говорит о дружественных отношениях — количество таких респондентов уменьшилось до 11% с 48% в начале февраля.

Также с 5% до 1% снизилась доля выступающих за объединение в одно государство.

В региональном аспекте подавляющее большинство (от 86% на западе до 70% на востоке) считают, что между Украиной и Россией обязательно должны быть закрыты границы с визами и таможнями. Кроме того, во всех регионах по сравнению с февралем всерьез выросла доля тех респондентов, которые выступали за закрытые границы.

Напомним, ранее сообщалось, что территориальные уступки для достижения мира в Украине недопустимы для 82% украинцев. Об этом свидетельствовали результаты предыдущего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте КМИС, лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, и еще 8% затруднились с ответом.

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. На западе, юге и в центре Украины такого мнение придерживается 83-85% опрошенных, допускают возможность уступок 8-9% опрошенных. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 68% против уступок, а готовы на уступки только 19%.

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