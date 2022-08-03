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Пентагон разоблачил ложь России об уничтожении комплексов HIMARS

3 августа 2022, 11:17

В оборонном ведомстве США прокомментировали заявление Сергея Шойгу.

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу / скриншот

В Пентагоне опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу об уничтожении шести ракетных комплексов HIMARS, которые находятся на вооружении ВСУ.

Официальный представитель Пентагона Тодд Брессейл назвал "ложными" заявление Минобороны РФ, пишет Reuters.

"Украинцы применяют с поразительной точностью и эффективностью каждую из полностью учтенных высокоточных ракетных систем, которые США, наши союзники и партнеры предоставили им для защиты от жестокого преступного вторжения России", - сказал Брессейл.

Как Россия "уничтожала" HIMARS

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух установок HIMARS. В качестве доказательства в российском ведомстве показали абсурдное видео. В ролике показывают, как захватчики целятся в кабинет на втором этаже здания на территории упомянутого завода. Из видео следует, будто бы две 16-тонные РСЗО HIMARS стояли именно на втором этаже здания.

Командующий войсками оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS, которые Украина получила от США. Украинские бойцы научились мастерски с ними обращаться - каждая ракета попадает в цель.

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