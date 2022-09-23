"Это не сотни тысяч": в Минобороны назвали потери ВСУ в войне с Россией

Названы потери украинской армии в войне с РФ / Reuters

Потери Вооруженных сил Украины в войне против России составляют более 9 тысяч человек, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Однако Минобороны пока не может назвать точную цифру из-за невозможности подсчета погибших бойцов в Мариуполе. Об этом она сказала в интервью Youtube-каналу ISLND TV.

По ее словам, потери Украины в войне значительно меньше, чем у врага, и это показатель мастерства ВСУ.

"Это не сотни тысяч. Слава Богу, что это не сотни тысяч. Озвучивалась цифра около 9 тысяч несколько недель назад. Безусловно, у нас есть Мариуполь, где мы до конца не знаем количество погибших. Это тысячи, но это точно не сотни тысяч"... Если у них больше 50 тысяч, а у нас мы называем около 9 тысяч, ну немного сейчас уже больше", - отметила Маляр.

При этом она подчеркнула, что речь идет исключительно о военных, поскольку подсчетом количества погибших гражданских занимается другое ведомство.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал о соотношении потерь украинских защитников и российских оккупантов.

По его данным, если брать в соотношении с армией РФ, то потери оккупантов в 9-10 раз больше. Даже несмотря на то, что они пребывают в удобной позиции – обороне.

До того сообщалось о том, что у российских захватчиков началась настоящая паника после серии точных ударов ВСУ.

Один из российских оккупантов пожаловался свой жене, что в результате ударов ВСУ уничтожена база с топливом и техникой.

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