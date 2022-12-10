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"Нам нужен четкий и открытый план": глава ОП Ермак презентовал послам G7 украинскую формулу мира

10 декабря 2022, 08:15
Украинская формула мира построена таким образом, чтобы закончить войну и сделать невозможным повторение агрессии, захват территорий и ядерный шантаж.
Андрей Ермак
Андрей Ермак презентовал украинскую формулу мира / Фото president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки презентовал формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эта инициатива ранее была представлена Зеленским во время онлайн-выступления на саммите G20 на Бали в ноябре, говорится на сайте главы государства.

"По убеждению Президента, мы нуждаемся в четком открытом плане мира", – сказал Ермак.

Он подробно проинформировал дипломатов о пунктах, из которых состоит план, и подчеркнул, что Украина продвигает формулу мира на всех международных встречах, круглых столах и объясняет, каким должно быть справедливое окончание российской войны России против Украины.

Как подчеркнул глава ОПУ, украинская формула мира построена таким образом, чтобы закончить войну и сделать невозможным повторение агрессии, захват территорий, а также ядерный, продовольственный шантаж и нанесение вреда экологии.

Также Ермак обратил внимание, что наработка такого документа важна для преодоления российского нарратива, особенно распространенного в странах Африки, Латинской Америки и Азии, что якобы РФ готова к переговорам и окончанию войны, а Украина - отказывается.

Руководитель ОПУ заявил, что Украина рассчитывает на поддержку формулы мира странами - участниками G7 и предлагает государствам стать лидерами по выполнению тех или иных ее пунктов.

"Кроме того, мы инициируем запуск дипломатического процесса для работы над внедрением формулы. Первым практическим шагом может стать встреча лидеров, чтобы продемонстрировать единство в стремлении к миру", - сказал Ермак.

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Выступление Владимира Зеленского на саммите Большой двадцатки

15 ноября президент Украины назвал условия прекращения войны.

"Я убежден, что сейчас настало время, когда российская разрушительная война должна и может быть остановлена", - заявил он на саммите G-20.

Также Зеленский опубликовал расширенный список условий окончания войны:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду;
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания войны.

Отметим, российский диктатор Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу. Как считают аналитики Института изучения войны, переговоры с Украиной России нужны для передышки на фронте. Но Киев и Москва далеки от такого соглашения. Поэтому Кремль проводит информационную кампанию, чтобы усилить раскол между Украиной и ее сторонниками, изображая Киев как строну, которая не желает разговаривать.

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