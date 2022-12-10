"Они себе копали могилу, их расстреляли": вагнеровец рассказал о казнях наемников за отказ воевать

Потери среди оккупантов на фронте зашкаливают, но военное руководство значительно занижает количество погибших.

Вагнеровец рассказал о казнях наемников за отказ воевать/ скрин, Минобороны РФ

В рядах наемников частной военной компании "Вагнера", владельцем которой является "повар Путина" Евгений Пригожин, проводят казни тех, кто вдруг на фронте передумал воевать.

Об этом рассказал российский оккупант Вячеслав Измайлов с позывным "Гойда". Интервью с захватчиком было опубликовано на YouTube-канале Donbas Frontliner.

Оккупанта завербовали на войну против Украины, когда он сидел в тюрьме. В исправительное учреждение приезжал Евгений Пригожин, который сам агитировал заключенных вступать в ряды его ЧВК.

По словам Измайлова, Пригожин обманул заключенных. Им пообещали, что на фронте они будут только на второй линии обороны и будут стоять где-то в окопах. Но по прибытии в Украину их бросили сразу на первую линию обороны.

Тех, кто испугался и не хотел воевать, просто расстреливали.

"До меня шла группа, там два человека было, которые просто испугались. Работала артиллерия, и они испугались, потому что первый раз на войне. И вот этих двоих потом на базе "обнулили". Они копали себе могилу, их просто расстреляли и закопали", – заявил оккупант.

Также он отметил, что руководство российских захватчиков значительно занижает количество потерь.

"Смертность очень занижается. В моем взводе было 90 человек, из этих 90 осталось максимум 20", – говорит оккупант.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в рядах российских наемников из частной военной компании "Вагнера" серьезные потери – только за сутки украинские военные "затрехсотили" почти пол сотни оккупантов-вагнеровцев. Их с ранениями доставили в медучреждение в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области.

Напомним, российский дезертир ЧВК Вагнера Павел Николин, бежавший из зоны боевых действий в Украине, рассказал о том, зачем открыл огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области. По его словам, он якобы не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные.

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