Пол сотни раненых за сутки: ВСУ проредили ряды наемников из ЧВК "Вагнера" – Генштаб

Раненых оккупантов отвезли в больницу в оккупированной Кадиевке на Луганщине.

ВСУ проредили ряды наемников из ЧВК "Вагнера"/ 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, СБУ

В рядах российских наемников из частной военной компании "Вагнера" серьезные потери – только за сутки украинские военные "затрехсотили" почти пол сотни оккупантов-вагнеровцев.

Их с ранениями доставили в медучреждение в оккупированной Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на вечер пятницы, 9 декабря.

"Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки (8 декабря – ред.) в центральной городской больнице города Кадиевка Луганской области был доставлен до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками Украина получит изготовленные немецким концерном Rheinmetall зенитно-ракетные комплексы Skynex. Немецкая сторона планирует изготовить две единицы ПВО.

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о новой тактике оккупантов под Бахмутом. Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда большое количество живой силы оккупантов. Они штурмуют позиции ВСУ отдельными подразделениями и небольшими группами. Однако у врага ничего не получается и оккупанты несут огромные потери.

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