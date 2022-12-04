"Сорвать и задерживать": в США рассказали, как будут бороться с поставками оружия из Ирана в РФ

В США рассказали, как будут бороться с поставками оружия из Ирана в РФ / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Власти США сосредоточатся на том, чтобы прерывать поставки иранского оружия в страну-агрессора, Россию, и на поддержке протестующих в Иране, а не на остановленных переговорах по возобновлению международной ядерной сделки. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg со ссылкой на интервью специального посланника США по Ирану Роберта Малли.

"Иран не заинтересован в сделке, и мы сосредоточены на других вещах. Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные стремления иранского народа", — сказал он.

Как говорит Милли, сейчас США преследуют цель "сорвать, задерживать, сдерживать" поставки оружия в Россию из Ирана.

Продажа Ираном оружия РФ для войны против Украины

Иран продает России дроны-камикадзе, которые Москва использует в войне против Украины. В октябре официальный Киев назвал Тегеран соучастником войны и призвал прекратить поставки российским оккупантам вооружений во избежание ответственности.

По информации Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро в обмен на 160 ударных беспилотников, среди которых 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

Москва отдала Тегерану, в том числе, и несколько единиц захваченных на войне против Украины американских и британских вооружений.

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что Иерусалим может передать Украине высокотехнологичные ракеты в том случае, если Иран будет поставлять России свои баллистические ракеты.

Также сообщается, что Израиль осудил применение российским агрессором иранских дронов против Украины, о чем был предупрежден МИД РФ.

Другие новости: