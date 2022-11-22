Украина предупредила Иран о последствиях: в МИД рассказали о встрече по дронам-камикадзе для РФ

Киев и Тегеран провели встречу по использованию РФ дронов-камикадзе на войне против Украины / Коллаж УНИАН, Reuters, mil.in.ua

Украина и Иран на уровне экспертов провели встречу, в рамках которой обсуждалось использование оккупантом Россией иранского оружия в войне против украинского государства. Представители Киева предупредили Тегеран о последствиях соучастия в агрессии и принимают серьезные меры для того, чтобы иранское оружие не использовалось Москвой в ходе боевых действий. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что в ходе встречи украинские представители предупредили делегатов Ирана о том, что последствия от соучастия в агрессии Москвы против Киева будут для Тегерана несопоставимы с той выгодой, которую они получают от сотрудничества с россиянами.

Также он уточнил, что Украина серьезно работает над тем, чтобы исключить использование иранского вооружения со стороны России для войны против украинского государства.

"Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины", - подчеркнул Олег Николенко.

Продажа Ираном оружия РФ для войны против Украины

Иран продает России дроны-камикадзе, которые Москва использует в войне против Украины. В октябре официальный Киев назвал Тегеран соучастником войны и призвал прекратить поставки российским оккупантам вооружений во избежание ответственности.

По информации Sky News, Россия заплатила Ирану 140 миллионов евро в обмен на 160 ударных беспилотников, среди которых 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

Москва отдала Тегерану, в том числе, и несколько единиц захваченных на войне против Украины американских и британских вооружений.

Советник по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что Иерусалим может передать Украине высокотехнологичные ракеты в том случае, если Иран будет поставлять России свои баллистические ракеты.

Также сообщается, что Израиль осудил применение российским агрессором иранских дронов против Украины, о чем был предупрежден МИД РФ.

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