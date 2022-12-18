Ликвидировали десятки оккупантов одним ударом: ВСУ разбили расположение военных РФ в Счастье

Украинские воины устроили "хлопок" российским оккупантам в городе Счастье на Луганщине. В результате точного удара в место расположения врага было уничтожено 16 оккупантов, еще 40 попали в медучреждения с травмами различной тяжести.
Также во время удара было уничтожено 12 единиц военной техники врага. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что российские захватчики 14 декабря забрались в помещение одного из профессионально-технических училищ, чтобы сделать себе там удобное место расположение. Но уже 16 декабря их оттуда "выкурили" украинские военные точным ударом.
Этот удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ, сообщают в Центре.
Также отмечается, что каждый житель временно оккупированных территорий может приблизить момент освобождения своего населенного пункта. Анонимно сообщить о месторасположении врага можно по ссылке.
Ранее сообщалось, что в российском Белгороде, неподалеку от границы с Украиной, прогремели новые взрывы, в городе виден дым. В Сети публикуются кадры выбитых окон и осколков в результате взрывов.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что война в Украине, вероятно, перерастет в затяжной конфликт. Боевые действия могут не закончиться еще в течение следующих полгода.
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