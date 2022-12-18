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"Украина до сих пор не разгромлена": Гиркин начал скулить и заявил о стратегическом поражении РФ

18 декабря 2022, 10:36
Разочарованный Гиркин плачется о том, что стране-агрессору России не удалось разгромить Украину за 10 месяцев войны.
Игорь Гиркин, российские военные
Гиркин признал стратегическое поражение РФ/ скрин, Минобороны РФ

Экс-глава террористов так называемой "ДНР", россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) начал скулить о том, что за 10 месяцев войны против Украины Россия ничего не достигла. Он признал, что страна-агрессор РФ потерпела стратегическое поражение в этой войне.

Он жалуется, что Украину не удалось разгромить за это время, а за провалы российской армии "никто не ответит". Фрагмент видео с исповедью разочарованного Гиркина опубликовал журналист Денис Казанский.

"Скоро исполнится 10 месяцев войны. Нанесены самые тяжелые поражения стратегического характера. Потому что сама атака и то, что Украина не разгромлена за это время, более того – даже близко не видно конца войны – это стратегическое поражение. И за него никто не ответил. Вообще никто. И никак", – заявил Гиркин.

Игорь Гиркин
скрин

Ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) констатировал тот факт, что оккупантам ничего не светит на Донбассе. По его словам, боевые действия сейчас проходят в Луганской и Донецкой областях, но успехами россиян на этих направлениях и не пахнет.

Напомним, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус отмечал, что боеспособность оккупационной российской армии сейчас зависит от ряда факторов. В частности, по способности РФ вести войну сильно бьет нехватка боеприпасов. Частично страна-агрессор пытается получить их от Ирана и Северной Кореи. Кроме этого, российские оккупанты уже начинают осознавать, какие огромные потери у их войска, и понимать бессмысленность этой войны.

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война в Украине вторжение России Игорь Гиркин
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