"Шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких": Гиркин сообщил о беспомощности армии РФ

По словам Стрелкова, боевые действия сейчас идут в Луганской и Донецкой областях, но успехами россиян на этих направлениях и не пахнет.

Гиркин сообщил о беспомощности армии РФ / скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) констатировал тот факт, что оккупантам ничего не светит на Донбассе.

По словам Стрелкова, боевые действия сейчас идут в Луганской и Донецкой областях, но успехами россиян на этих направлениях и не пахнет.

"На Донецком фронте - продолжается вялотекущая мясорубка в районе Углегорска, Марьинки, Авдеевки. Противник принялся методично сносить Донецк артиллерией. Севернее Вагнер продолжает биться лбом об укрепления украинцев в районе Артемовска, достигая незначительных тактических успехов. С обеих сторон - большие потери, но шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких", - констатировал Гиркин.

По его словам, на территории "ЛНР" ВСУ периодически атакуют и имеет незначительные тактические успехи в районе трассы Р-66 (Кременная -Сватово) и в районе Сватово.

"Направление второстепенное, но не исключены атаки противника с более решительными целями, чем тактическое улучшение позиций. В целом - на фронте без перемен. ВС РФ отдали противнику инициативу и готовятся к пассивной обороне," - подытожил Гиркин.

Напомним, армия Украины за 2-3 октября достигла весомых успехов в боях с войсками России в районе Лимана Донецкой области и на Херсонщине. На обоих направлениях произошел прорыв вражеской "обороны". Причем на данных точках дислоцируются российские оккупанты, которых еще до войны называли элитой ВС РФ. Однако в ходе боевых действий они деградировали.

Также сообщалось, что спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Москва поставила войскам РФ задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей. Захватчики планируют выйти на административные границы региона. Если им это удастся сделать, далее они могут попробовать пойти в наступление на Запорожскую область.

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