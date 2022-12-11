glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких": Гиркин сообщил о беспомощности армии РФ

11 декабря 2022, 11:13
По словам Стрелкова, боевые действия сейчас идут в Луганской и Донецкой областях, но успехами россиян на этих направлениях и не пахнет.
Игорь Гиркин
Гиркин сообщил о беспомощности армии РФ / скриншот YouTube

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) констатировал тот факт, что оккупантам ничего не светит на Донбассе.

По словам Стрелкова, боевые действия сейчас идут в Луганской и Донецкой областях, но успехами россиян на этих направлениях и не пахнет.

"На Донецком фронте - продолжается вялотекущая мясорубка в районе Углегорска, Марьинки, Авдеевки. Противник принялся методично сносить Донецк артиллерией. Севернее Вагнер продолжает биться лбом об укрепления украинцев в районе Артемовска, достигая незначительных тактических успехов. С обеих сторон - большие потери, но шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких", - констатировал Гиркин.

По его словам, на территории "ЛНР" ВСУ периодически атакуют и имеет незначительные тактические успехи в районе трассы Р-66 (Кременная -Сватово) и в районе Сватово.

"Направление второстепенное, но не исключены атаки противника с более решительными целями, чем тактическое улучшение позиций. В целом - на фронте без перемен. ВС РФ отдали противнику инициативу и готовятся к пассивной обороне," - подытожил Гиркин.

Напомним, армия Украины за 2-3 октября достигла весомых успехов в боях с войсками России в районе Лимана Донецкой области и на Херсонщине. На обоих направлениях произошел прорыв вражеской "обороны". Причем на данных точках дислоцируются российские оккупанты, которых еще до войны называли элитой ВС РФ. Однако в ходе боевых действий они деградировали.

Также сообщалось, что спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Москва поставила войскам РФ задачу оккупировать все районы Донецкой и Луганской областей. Захватчики планируют выйти на административные границы региона. Если им это удастся сделать, далее они могут попробовать пойти в наступление на Запорожскую область.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Игорь Гиркин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:13

"Шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких": Гиркин сообщил о беспомощности армии РФ

10:42

"Она деньги зарабатывает для ВСУ": россияне "тепло" встретили предательницу ЛоракВидео

10:31

Потрясение для России: в ВСУ заявили, что после ударов БПЛА враг переместил боевую авиациюВидео

10:28

РФ пригрозила половине мира "мощными средствами поражения": Медведев назвал главных врагов РоссииВидео

09:58

Разнесло пол здания: ВСУ уничтожили базу "вагнеровцев" на ЛуганщинеВидео

Реклама
09:39

"Россияне уже спрашивают: "Где наша армия?": истощение войска может повлечь распад РФ – ЖдановВидео

09:31

Возвращение всех территорий и смена режима в РФ: Кулеба назвал условие победы УкраиныВидео

09:19

"Это праздник": Успенская, которая родилась в Киеве, обрадовалась российскому паспорту

08:56

Приметы на 13 декабря: какие 5 вещи нельзя делать и что нужно приготовить, чтобы деньги привлечьВидео

08:35

Бывшие главари "ДНР" стали нападать на Путина из-за неспособности войск РФ захватить Донбасс – ISWВидео

08:20

Объект, унизивший российское ПВОмнение

08:18

Россия начала прятать бомбардировщики от Украины в Заполярье - ЖдановВидео

08:15

Почему опасно ставить микроволновку на холодильник

08:00

Когда у Путина может упасть планка: Алексей Мельник - о рисках ударов ВСУ по Москве

07:33

"Не будем спрашивать, куда и где бить врага": Данилов рассказал, как Украина ответит на ракетный террор РФВидео

06:20

Путин было пригорюнился, но его печаль развеял Олаф Шольцмнение

05:35

"Заявления диктатора пустые": американский политик заявил, что у Путина, возможно, уже нет ядеркиВидео

04:45

Морщины будут исчезать на глазах: как приготовить простую маску для лица из сливочного масла

03:25

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

02:50

Зимы не будет? Синоптики предупредили об аномалии с резким потеплением до + 18ºВидео

Реклама
02:22

Заберут красоту и молодость или улучшат энергетику: можно ли держать дома засушенные цветы

01:35

Есть только один фактор: военный эксперт пояснил, почему враги сильно вцепились в БахмутВидео

00:51

Приметы на 11 декабря: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь богатствоВидео

10 декабря, суббота
23:44

В Одессе света может не быть 2-3 месяца: власти просят горожан по возможности выехать

23:20

"У диктатора стресс": Пионтковский объяснил, почему Путин впервые в карьере появился пьяным на публикеВидео

23:10

Температура упадет до -20 градусов: синоптик рассказал, когда в Украине ударят лютые морозыВидео

23:02

Будет блестеть как новая: два секретных продукта, которыми хозяйки с легкостью отмывают ванну

23:00

"Услышал голос свыше и пошел на войну": ВСУ ликвидировали оккупанта-учителя православной гимназииВидео

22:50

"Называйте вещи своими именами": Кулеба жестко наехал на Папу РимскогоВидео

22:34

"Будьте счастливы": Лорак шокировала выходом на сцену в Москве и устроила пляски с россиянамиВидео

22:25

Путин и Лавров ведут себя как победители: Эйдман назвал причинуВидео

22:15

"Есть четкие анализы разведки": Подоляк заявил, что война в Украине закончится в следующем годуВидео

22:00

Уплетут за обе щеки: какие специи и пряности добавить в суп, чтобы он имел бомбический вкусВидео

21:46

Неадекватный Путин "быкует" и требует, чтобы Украина выплатила компенсации Донбассу – социологВидео

21:24

Чтобы в туалете всегда было чисто: 2 важных правила ухода за ершиком

21:05

"Враг изменил тактику": в ВСУ рассказали, могут ли оккупанты окружить БахмутВидео

20:35

Приметы на 12 декабря: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы беды не случилосьВидео

20:08

Несмотря на вето Венгрии: Совет ЕС согласовал помощь Украине в размере €18 млрдВидео

19:53

Ядерный шантаж Путина: российский социолог назвал главную цель КремляВидео

19:34

"Он просто хочет силой захватить часть Украины": Шольц заявил, что Путин не готов к уступкамВидео

Реклама
19:21

Мощный удар ВСУ на Запорожье: уничтожены и ранены сотни оккупантов РФВидео

19:11

Кремль уповает на "оружие возмездия" точно так же, как когда-то Гитлермнение

19:10

Плевать на зверское уничтожение украинцев: Лиза Ющенко наводит красоту в Москве

19:05

"Предала Бога": Кулеба резко прошелся по Русской православной церквиВидео

18:51

Угроза пусков с Каспия: появился прогноз сроков новой массированной ракетной атаки РФВидео

18:45

Проиграет, но с "трона" не слезет: Путин не объявит народную войну, ведь не сможет ее возглавить – ЭйдманВидео

18:21

"Мы способны на все": Данилов предупредил о жестком ответе на ракетный террор РФВидео

18:16

"Совсем исхудала": Галкин показал еще более стройную Пугачеву в кожаных шортах

17:58

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: эксперт спрогнозировал направление и срокиВидео

17:24

"Понимаю, что выстоим. Уже выстояли": Монатик дал концерт и показал фото разрушений в ХарьковеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграмНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять