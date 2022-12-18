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"Это - фашисты": в Турции спятившая путинистка набросилась на украинку

18 декабря 2022, 09:52
Неадекватная россиянка в порыве ненависти пыталась избить украинку полотенцем, а также ногой выбить смартфон.
'Это - фашисты': в Турции спятившая путинистка набросилась на украинку
Неадекватная россиянка атаковала украинку в Турции / Скриншот

В Турции свихнувшаяся на почве пропаганды престарелая россиянка накинулась на украинку и грубо ее оскорбляла, пытаясь затеять драку.

Неадекватная российская старушка выкрикивала пропагандистские антиукраинские штампы, нападая на украинку, снимавшую ее на смартфон. Видео опубликовали в Сети.

При этом спятившая путинистка в порыве ненависти даже пыталась избить украинку полотенцем, а также ногой выбить смартфон.

Обратим внимание, что украинка вела себя спокойно, фиксируя на камеру неадекватные действия оппонентки.

В порыве бессильной злобы неадекватная россиянка принялась изрыгать примитивные оскорбления:

  • "Уходи отсюда. Тьфу на тебя";
  • "Это – фашисты";
  • "Зигуйте "Хайль Гитлер" и кричите на весь мир";
  • "Дура, дура, дура".

Добавим, что время и точное место действия скандала остаются неизвестными.

'Это - фашисты': в Турции спятившая путинистка набросилась на украинку
/ Скриншот

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Немецком городе Бад-Висзее агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Украинка Оксана на своей страничке в Instagram рассказала, что разговаривала с мамой, когда услышала, как незнакомая россиянка обратилась к ее сыну: "Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои монатки и [едешь - неценз] в свою х*хляндию. И мамашку свою прихвати".

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