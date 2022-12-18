'Это - фашисты': в Турции спятившая путинистка набросилась на украинку

В Турции свихнувшаяся на почве пропаганды престарелая россиянка накинулась на украинку и грубо ее оскорбляла, пытаясь затеять драку.
Неадекватная российская старушка выкрикивала пропагандистские антиукраинские штампы, нападая на украинку, снимавшую ее на смартфон. Видео опубликовали в Сети.
При этом спятившая путинистка в порыве ненависти даже пыталась избить украинку полотенцем, а также ногой выбить смартфон.
Обратим внимание, что украинка вела себя спокойно, фиксируя на камеру неадекватные действия оппонентки.
В порыве бессильной злобы неадекватная россиянка принялась изрыгать примитивные оскорбления:
- "Уходи отсюда. Тьфу на тебя";
- "Это – фашисты";
- "Зигуйте "Хайль Гитлер" и кричите на весь мир";
- "Дура, дура, дура".
Добавим, что время и точное место действия скандала остаются неизвестными.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику:
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Немецком городе Бад-Висзее агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.
Украинка Оксана на своей страничке в Instagram рассказала, что разговаривала с мамой, когда услышала, как незнакомая россиянка обратилась к ее сыну: "Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои монатки и [едешь - неценз] в свою х*хляндию. И мамашку свою прихвати".
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