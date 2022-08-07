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"Вас надо уничтожать": в Германии россиянка набросилась на украинку с ребенком

7 августа 2022, 11:35

Она заявила, что "украинцев нужно уничтожать как евреев".

Россиянка
Россиянка / скриншот

В Немецком городе Бад-Висзее агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

Украинка Оксана на своей страничке в Instagram рассказала, что разговаривала с мамой, когда услышала, как незнакомая россиянка обратилась к ее сыну: "Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои монатки и [едешь - неценз] в свою х*хляндию. И мамашку свою прихвати".

В то же время русскоязычная женщина назвала себя "коренной немкой", ведь якобы приехала в Германию 20 лет назад. После этого она заявила, что диктатор Путин "все делает правильно" и скоро Россия протянется "от Москвы до Мюнхена".

Женщина также заявила, что "украинцев нужно уничтожать как евреев". Кроме того, россиянка поощряла дочь вести себя так же. Ребенок обливал мальчика водой, а ее мама обзывала ребенка нецензурной бранью.

Украинка обратилась к правоохранителям, чтобы те дали оценку действиям россиянки. Полицейские пообещали установить ее личность.

Ранее мы рассказывали, что в Швеции 70-летняя россиянка набросилась на украинку. Перед этим женщина разорвала украинский флаг, а на замечания начала ругаться и оскорблять девушку.

Напомним, виллу дочери главы РФ Владимира Путина во французском Биаррице приукрасили украинскими флагами. Кроме обычного украинского флага на флагштоке, видно еще по меньшей мере девять нарисованных краской. Они появились на колоннах, металлическом заборе и даже на земле перед ним.

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