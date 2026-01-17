Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

Вы узнаете:
Во время передвижения в комендантский час нужно иметь документы, удостоверяющие личность. А военнообязанные также должны быть готовы предъявить военно-учетный документ. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД относительно обновленных правил комендантского часа.
Как отметили в министерстве, ослабление комендантского часа допускается на территориях, которые находятся в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике.
В этой связи, необходимо учитывать следующее:
- разрешается передвижение пешком или на транспортном средстве исключительно с целью следования к пунктам несокрушимости или пунктам обогрева;
- при себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. Во время военного положения военнообязанные должны иметь и военно-учетный документ;
- при следовании к пунктам несокрушимости или пунктам обогрева спецпропуска не требуются.
При этом рекомендуется выбирать кратчайший маршрут и неукоснительно выполнять указания органов власти, спасателей и правоохранителей.
"Такой подход применяется и во время воздушной тревоги. Указанные правила не отменяют действующие ограничения, а лишь дополняют их", - говорится в сообщении.
Введение чрезвычайного положения
Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар говорил, что решение президента о введении режима чрезвычайной ситуации – это компенсаторная реакция.
Он подчеркнул, что на восстановление элементов критической инфраструктуры нужны не часы, дни или недели, а месяцы или даже больше.
Комендантский час – последние новости Украины
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в некоторых регионах Украины могут отменить комендантский час на период действия чрезвычайной ситуации в энергетике.
Позже Алексей Кулеба сказал, что режим комендантского часа в Украине не отменяют и не пересматривают. По его словам, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности. Речь идет о возможных временных и точечных исключениях.
Депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко заявила, что в Одессе обсуждают возможность изменения времени начала комендантского часа. В связи с перебоями в работе транспорта после повреждения объектов критической инфраструктуры ограничения могут начинаться на час позже - с 01:00.
