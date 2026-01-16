Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

Отмечается, что пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и ТРЦ.

Что будет работать в комендантский час / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Регионы страны могут вводить гибкие правила комендантского часа

В ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве

Некоторым бизнесам предоставляется возможность работать 24/7

Кабмин утвердил изменения, которые позволяют регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В частности, он подчеркнул, что в ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве.

По его словам, на время действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.

Также разрешается движение частного транспорта, чтобы ехать именно к пункту несокрушимости. В то же время, общественный транспорт будет курсировать по решению местных властей, исходя из ситуации с безопасностью.

Кулеба добавил, что пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если в них есть автономное питание, отопление, стабильная связь, удлинители и бесплатный горячий чай.

Кроме того, для бизнеса, который официально выполняет функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.

"Все решения принимаются исключительно через Совет обороны города Киева, с участием сил безопасности. Самовольных решений на местах не будет", - подытожил вице-премьер по восстановлению.

Введение чрезвычайного положения

Эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар говорил, что решение президента о введении режима чрезвычайной ситуации – это компенсаторная реакция.

Он подчеркнул, что на восстановление элементов критической инфраструктуры нужны не часы, дни или недели, а месяцы или даже больше.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Комендантский час – последние новости Украины

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в некоторых регионах Украины могут отменить комендантский час на период действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Позже Алексей Кулеба сказал, что режим комендантского часа в Украине не отменяют и не пересматривают. По его словам, в случае длительных отключений тепла или электроэнергии государство должно действовать гибко, не нарушая решений по безопасности. Речь идет о возможных временных и точечных исключениях.

Депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко заявила, что в Одессе обсуждают возможность изменения времени начала комендантского часа. В связи с перебоями в работе транспорта после повреждения объектов критической инфраструктуры ограничения могут начинаться на час позже — с 01:00.

О персоне: Алексей Кулеба Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

