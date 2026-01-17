Когда нужно менять зубную щетку: пять явных признаков

Старая зубная щетка может испортить зубы.

Когда менять зубную щетку: советы стоматологов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как понять, что зубную щетку пора менять

Почему важно менять зубную щетку после болезни

Как часто менять насадку электрической зубной щетки

Здоровье зубов зависит от того, насколько тщательно мы чистим зубы. Зубные щетки со временем изнашиваются и уже не так хорошо выполняют свою работу. В этом случае для здоровья полости рта крайне важно заменить изношенную зубную щетку на новую.

Стоматологи американской сети стоматологических услуг Dentistry of West Bend рассказали, когда менять зубную щетку.

Пять признаков того, что вам пора сменить зубную щетку

1. После чистки зубов вы не чувствуете, что они достаточно чистые.

Если вы только что почистили зубы, но провели по ним языком и осталось ощущение ворсинок и нечистоты, значит зубную щетку нужно менять. Это признак того, что либо вы внезапно стали чистить зубы менее эффективно, чем раньше, либо ваша зубная щетка работает хуже, потому что износилась.

2. Щетина изношена.

У хорошей зубной щетки щетинки должны стоять прямо и легко возвращаться в исходное положение после нажатия. Если щетинки вашей зубной щетки погнуты или изношены, значит, пора купить новую.

3. Запах.

Любой запах на зубной щетке - это признак наличия бактерий. Наличие бактерий во рту — причина неприятного запаха изо рта.

Если ваша зубная щетка пахнет, значит, в ней, вероятно, размножаются бактерии, которые могут быть вредны для здоровья полости рта и общего состояния здоровья.

4. Вы недавно болели.

Зубные щетки могут быть рассадником бактерий и местом обитания для вирусов. Если вы переболели и сейчас чувствуете себя лучше, вам нужно заменить зубную щетку. Продолжение использования зубной щетки, которой вы пользовались во время болезни, может увеличить риск повторного заражения. Кроме того, если вы храните свою зубную щетку в шкафу или подставке вместе с щетками членов вашей семьи, то ваша зубная щетка может также подвергнуть их риску заражения.

5. Вы не помните, когда в последний раз меняли зубную щетку.

Зубные щетки обычно нужно менять каждые несколько месяцев. Поэтому, если вы не помните, когда в последний раз покупали новую зубную щетку или меняли насадку на своей электрической зубной щетке, то, вероятно, прошло слишком много времени, и вам следует ее заменить.

Как долго обычно служат зубные щетки

Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как тип используемой зубной щетки, частота чистки зубов и сила нажатия при чистке. К слову, слишком сильное нажатие может повредить десны и зубную эмаль.

Чем чаще и энергичнее вы чистите зубы, тем чаще вам придется менять зубную щетку.

Как правило, обычную зубную щетку нужно менять каждые три-четыре месяца. Насадки для электрических зубных щеток в среднем необходимо менять каждые один-три месяца, в зависимости от рекомендаций производителя.

Какая зубная щетка лучше всего

Если вы чистите зубы по две минуты два раза в день, используя правильную технику чистки, то обычной зубной щетки будет достаточно для эффективной очистки зубов и десен. Однако стоматологи рекомендуют использовать электрическую зубную щетку, которая использует высокочастотные звуковые волны для мягкого удаления зубного налета и бактерий с зубов и десен.

Электрические зубные щетки чистят зубы гораздо эффективнее, чем обычные, совершая гораздо больше "движений" за рекомендуемые две минуты чистки. Кроме того, электрические зубные щетки гарантируют, что вы чистите каждый квадрант зубов в течение необходимого времени, а также позволяют избежать слишком сильного давления щетки на зубы и десны.

О ресурсе: Dentistry of West Bend Dentistry of West Bend — это сеть стоматологических услуг (клиника общего профиля) в городе Уэст-Бенд, штат Висконсин, США. Она предоставляет комплексную стоматологическую помощь для всей семьи: от профилактики и гигиены полости рта до косметических и восстановительных процедур. На сайте клиники можно найти полезные советы от стоматологов по уходу за полостью рта.

