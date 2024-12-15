Как часто нужно менять зубную щетку: ответ удивит многих

Не все интересуются, сколько можно использовать одну зубную щетку и в результате могут навредить здоровью своих зубов.

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Как понять, что пришло время менять щетку для зубов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

С какой периодичностью нужно менять щетку для зубов

Что будет, если не менять долго зубную щетку

Какие щетки лучше выбирать

Основой здоровой улыбки является уход за зубами, соответственно их чистка ежедневно щеткой играет очень важную роль. Но часто возникает вопрос, как понять, что пришло время менять щетку.

Главред узнал, как часто нужно заменять этот инструмент, а также, какие щетки советуют стоматологи для более эффективной чистки зубов и ротовой полости.

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На Reddit пользователи написали, почему нужно менять зубную щетку каждые 3 месяца по общим рекомендациям врачей. Во-первых, после трех месяцев регулярного использования щетинки начинают терять форму, становятся жесткими и менее эффективно очищают зубную эмаль и межзубные промежутки.

Также щетка со временем накапливает микроорганизмы, которые могут стать источником инфекций в ротовой полости. Зубная щетка начинает хуже удалять налет и остатки пищи, что может способствовать образованию кариеса и воспалений десен.

Срок использования и все вышеперечисленные признаки являются яркими сигналами, как понять, что пришло время менять щетку.

Если рассматривать, что, если не менять зубную щетку, последствия могут быть не из самых приятных. Бактерии на щетке могут вызвать гингивит, кариес или другие инфекции ротовой полости, а также из-за плохой очистки есть шансы накопить зубной камень.

Поэтому экспериментировать таким образом не стоит. Зато важно выбрать вовремя новые щетки по следующим принципам:

Мягкие щетинки. Для большинства людей, особенно тех, кто имеет чувствительные десны.

Щетки средней жесткости. Для здоровых зубов без особых проблем.

Электрические зубные щетки. Для более тщательной очистки благодаря вибрационным или вращательным движениям.

Еще один интересный факт, о котором мало кто знает. Относительно того, как часто нужно менять зубную пасту - специалисты советуют менять ее каждые 2-3 месяца, чтобы избежать привыкания.

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