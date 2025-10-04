Укр
Нужна только зубная щетка: лайфхак для невероятного объема волос

Анна Косик
4 октября 2025, 04:32
Бонусом к прикорневому объему станет и то, что волосы надо будет мыть уже не так часто.
Лайфхак для объема волос
Гениальный лайфхак для объема волос / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что нужно сделать для объема волос
  • От чего волосы будут меньше жирнеть

Многих девушек беспокоит отсутствие объема волос и то, что они очень быстро жирнеют и голову надо мыть чуть ли не каждый день. Однако одной простой манипуляцией можно избавиться сразу от двух этих проблем.

Главред узнал, что для этого нужна всего одна зубная щетка. Об этом на своей странице в TikTok natalipolili рассказала украинский блогер Наташа Пазл.

Что сделать с волосами для большого объема

Блогер утверждает, что с помощью обычной зубной щетки можно одним выстрелом "убить" две самые популярные проблемы у женщин в уходе за волосами. Наташа советует перед полноценным мытьем волос потереть зубной щеткой с шампунем кожу головы по всей ее площади.

"Первое, что я увидела - это мега прикорневой объем, а сами волосы имели очень красивый блеск. Я так поняла, что щетка работает как скраб, поэтому действительно волосы не так быстро жирнеют", - сказала она.

Смотрите видео лайфхака для объема волос:

О персоне: Наташа Пазл

Наташа Пазл - украинский блогер, которая в соцсетях рассказывает о своей жизни, а также делится полезными лайфхаками на все случаи жизни. В TikTok на ее страницу natalipolili подписалось более 60 тысяч пользователей.

