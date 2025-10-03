Что делать, когда соль окаменела: секретный лайфхак, который устранит проблему

Вы узнаете:
- Почему соль твердеет в солонке
- Что добавить в солонку, чтобы соль оставалась рассыпчатой
У многих бывало так, что после длительного хранения соли, она окаменела. Использовать такую соль уже невозможно. Но чтобы она больше не затвердевала, можно воспользоваться одним лайфхаком.
Главред узнал секрет кафе и ресторанов, которые расположены у побережья моря. Соль там сразу твердеет, но украинский блогер Виктория Киктенко в TikTok рассказала, как заведения решают эту проблему.
Что надо добавить в солонку, чтобы соль не окаменела
Виктория отметила, что для нейтрализации влажности в солонках многие заведения засыпают внутрь несколько зерен риса. Таким образом соль остается рассыпчатой, а рис впитывает в себя лишнюю влагу.
"Для того чтобы соль не становилась "комком" в нее просто добавляют рис. Вот так, друзья. Все очень просто. Хотя воды здесь (на побережье - Главред) немало, и, соответственно, влажность очень высокая", - сказала блогерша.
Смотрите видео о том, почему в кафе насыпают в солонку рис:
О персоне: Виктория Киктенко
Виктория Киктенко - украинский блогер, которая под ником kik_vika_ в соцсетях делится видео о личной жизни, кулинарии и полезных лайфхаках. В Instagram за страницей блогера следят более миллиона пользователей.
