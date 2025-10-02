Что добавить на сковородку, чтобы жареная картошка получилась хрустящей - лайфхак

Вы узнаете:
- Что добавить на сковородку перед жаркой картофеля
- Как приготовить хрустящий жареный картофель
На первый взгляд пожарить картофель может каждый. Но часто он размякает, разлезается и вообще не хрустит. Чтобы устранить эту проблему, можно воспользоваться интересным лайфхаком.
Главред узнал, что секретом хрустящей жареной картошки, которая всегда держит форму, поделилась в TikTok cristik_crazy_food украинский блогер Кристина Бортник.
Что добавить на сковородку для жарки картофеля
Кристина отметила, что хрусткости картофелю придаст очень простой и доступный ингредиент. Речь идет о муке. Ее нужно взять всего одну столовую ложку.
Когда масло на сковородке хорошо разогреется, добавляем в него муку и хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Далее в масло можно выкладывать картошку для жарки и получится она невероятно вкусная и хрустящая.
Смотрите видео о том, как приготовить хрустящую картошку:
О персоне: Кристина Бортник
Кристина Бортник - украинский блогер, автор TikTok-страницы cristik_crazy_food, на которой публикует видео о своей жизни, а также рецепты и кулинарные лайфхаки. На страницу Кристины подписались более 7 тысяч пользователей.
