Как почистить ведро маслят за 15 минут - женщина поделилась проверенным способом

Любители грибов оценят этот быстрый и эффективный способ подготовки грибов к маринованию.

Как быстро очистить ведро маслят / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, pixabay.com

Вы узнаете:

Как быстро очистить ведро маслят

Сколько времени нужно держать маслята в кипятке

Как правильно замариновать грибы

Очистка грибов обычно отнимает много времени и требует терпения. Однако Главред узнал о методе, который позволяет подготовить к маринованию целое ведро маслят всего за 15 минут.

Елена в своем видео в TikTok показала проверенный способ, как быстро почистить и ведро маслят за 15 минут. По словам женщины, она использует этот метод уже более 20 лет и он помогает быстро очистить большие объемы грибов, сохранив их свежесть и вкус.

Сначала маслята, у нее - около 20 литров, перекладывают в тазик, добавляют соль и заливают кипятком. Грибы оставляют в этой смеси на 15 минут.

Затем, надев перчатки, Елена хорошенько промывает их. Далее грибы нужно два раза проварить, а на третий раз замариновать.

Смотрите видео, как быстро почистить грибы:

Как замариновать маслята

Ингредиенты:

Вода - 1 литр

Соль - 1 столовая ложка с челкой (для маринада 1 л воды)

Сахар - 2 столовые ложки без челки

Гвоздика - 3 шт.

Лавровый лист - 3 шт.

Перец черный горошком - 3 шт.

Уксус - 0,5 стакана.

Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

Способ приготовления:

Проварите маслята дважды, каждый раз несколько минут, чтобы они стали мягкими и чистыми. Приготовьте маринад: в 1 л воды добавьте соль с челкой, сахар без челки, гвоздику, лавровый лист, перец горошком и уксус. Залейте маслята маринадом и варите 45 минут на среднем огне. После варки разложите горячие маслята в стерилизованные банки и закрутите крышками для хранения.

О персоне: Елена Пастух Аленка.4.5.0 - популярный блогер в TikTok с аудиторией более 72 тысяч. Она опубликовала 332 сообщения и получила более 1,2 миллиона лайков. В своем профиле Аленка.4.5.0 мотивирует подписчиков создавать собственные правила жизни, не соглашаться на меньшее и стремиться к большему. Контент блогера сочетает лайфстайл и лайфхаки.

