Как почистить ведро маслят за 15 минут - женщина поделилась проверенным способом

Очистка грибов обычно отнимает много времени и требует терпения. Однако Главред узнал о методе, который позволяет подготовить к маринованию целое ведро маслят всего за 15 минут.
Елена в своем видео в TikTok показала проверенный способ, как быстро почистить и ведро маслят за 15 минут. По словам женщины, она использует этот метод уже более 20 лет и он помогает быстро очистить большие объемы грибов, сохранив их свежесть и вкус.
Сначала маслята, у нее - около 20 литров, перекладывают в тазик, добавляют соль и заливают кипятком. Грибы оставляют в этой смеси на 15 минут.
Затем, надев перчатки, Елена хорошенько промывает их. Далее грибы нужно два раза проварить, а на третий раз замариновать.
Смотрите видео, как быстро почистить грибы:
@olenka.4.5.0 Маринад: На 1 л воды 1ст. л соли с челкой 2 ст.л сахара без челки 3 шт гвоздики 3 шт лаврушки 3 шт перца горошком 0.5 стак. Уксуса Залить грибы маринадом и варить 45 мин Далее закрывать в стерилизованные банки #живу_своє_життя#грибы#маслята #маслята#маслята#хмельницкий♬ оригинальный звук 13 - Max
Как замариновать маслята
Ингредиенты:
- Вода - 1 литр
- Соль - 1 столовая ложка с челкой (для маринада 1 л воды)
- Сахар - 2 столовые ложки без челки
- Гвоздика - 3 шт.
- Лавровый лист - 3 шт.
- Перец черный горошком - 3 шт.
- Уксус - 0,5 стакана.
Способ приготовления:
- Проварите маслята дважды, каждый раз несколько минут, чтобы они стали мягкими и чистыми.
- Приготовьте маринад: в 1 л воды добавьте соль с челкой, сахар без челки, гвоздику, лавровый лист, перец горошком и уксус.
- Залейте маслята маринадом и варите 45 минут на среднем огне.
- После варки разложите горячие маслята в стерилизованные банки и закрутите крышками для хранения.
