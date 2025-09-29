Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какие грибы лучше всего сушить: простой секрет идеальной заготовки

Алексей Тесля
29 сентября 2025, 14:00
29
Для сушки выбирают грибы без горечи, так как при высушивании она только усиливается.
грибы
Какие грибы считаются лучшими для засушивания / Коллаж Главред, фото Pixabay/Hans, Pixabay/halibaba

Вы узнаете:

  • Какие грибы лучше всего подходят для сушки
  • Как правильно сушить грибы
  • Почему нельзя мыть грибы перед сушкой

Сушёные грибы — это ароматный и насыщенный деликатес, который обожают миллионы людей по всему миру.

После замачивания в воде съедобные грибы становятся пригодными для использования в различных блюдах, говорится в материале Главреда.

видео дня

Какие грибы лучше всего подходят для сушки

Для сушки выбирают грибы без горечи, так как при высушивании она только усиливается.

Подходящие виды:

  • белые грибы
  • подосиновики и подберезовики
  • моховики
  • маслята
  • лисички
  • опята
  • шампиньоны

Как правильно сушить грибы

На солнце:

  • Грибы нанизывают на нитку или выкладывают на бумагу/противень возле окна на солнечной стороне.

Важно: необходим приток воздуха (ветерок), чтобы процесс шёл быстрее и безопаснее.

  • При хорошей погоде грибы полностью высыхают за 3–4 дня.

Почему нельзя мыть грибы перед сушкой

Мыть грибы не рекомендуется:

  • Они потемнеют
  • Станут более влажными, увеличится время сушки
  • Может развиться плесень

Для удаления загрязнений достаточно сухой щетки или влажной ткани. Перед готовкой их всё равно замачивают в воде — пыль уйдёт.

Какие грибы лучше всего сушить: простой секрет идеальной заготовки
/ Инфографика: Главред

Как хранить сушёные грибы

Чтобы грибы не потеряли вкус и аромат:

  • Храните их в герметичной банке с плотно закрытой крышкой
  • Избегайте влажности и прямых солнечных лучей
  • Оптимально — хранение в сухом, тёмном, прохладном месте

Как понять, что грибы полностью высохли

Судить нужно не только по внешнему виду или на ощупь, но и по запаху — у готового продукта должен быть приятный грибной аромат.

Проверка:

  • Гриб не ломается в пыль, но слегка гнётся
  • На ощупь — сухой, но не пересушенный
  • Без плесени, липкости или кислого запаха

Если всё это совпадает — грибы высушены правильно.

Где больше всего грибов - ответ экспертов

Наиболее подходящей тарой для сбора грибов считаются корзины из ивовой лозы — они хорошо пропускают воздух, что помогает сохранить свежесть грибов и предотвращает их порчу в пути.

Среди самых богатых на грибы регионов Украины традиционно выделяются Карпаты, особенно окрестности Верховины и Яремче, а также Полесье и Галичина.

Отдельно стоит отметить Закарпатскую область — здесь грибных мест настолько много, что они по праву считаются одними из лучших в стране.

Смотрите видео - как сушить грибы:

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб. Что интересно, у этого гриба нет ядовитых двойников.

Как писал ранее Главред, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях.

Читайте также:

Грибы: способы применения

Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, производство материалов для грибоводов-любителей. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленности для приготовления напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. Грибы — один из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в технических целях, сообщает Википедия.

При этом не стоит забывать, что существуют виды грибов, опасные для человека, животных и селького хозяйства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

грибы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

15:43Война
"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

14:44Мир
Дожди и штормовой ветер: в Украине заметно испортится погода

Дожди и штормовой ветер: в Украине заметно испортится погода

13:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждого

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

Немецкий барон 250 лет сравнил россиян и украинцев - что он особо отметил

Последние новости

15:51

Россия понесла около $100 млрд убытков из-за атак Украины по объектам НПЗ - The Sun

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

15:43

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

15:42

Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

15:19

Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
15:16

Как часто РФ может массированно атаковать Украину этой осенью: тревожный прогноз

14:58

Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаровВидео

14:54

Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей диктатор отправит в армию

14:44

"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

Реклама
14:36

С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

14:34

"Стерла его война": известный украинский актер погиб, защищая Украину

14:30

Российские оккупанты разрушили дом известной актрисы - детали

14:11

"Было страшно": группа The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в УкраинуВидео

14:00

Какие грибы лучше всего сушить: простой секрет идеальной заготовкиВидео

13:59

Певица Джамала жестко упала со сцены - в каком она состоянии

13:48

"Минус 10 лет": Елена Мозговая сменила имидж и помолодела на глазах

13:39

Дожди и штормовой ветер: в Украине заметно испортится погода

13:20

ЦПК поддерживает фигуранта "пьяных вечеринок", потому что он защищает детектива НАБУ - СМИ

13:18

"Горько осознавать": путинист Филипп Киркоров в трауре

13:11

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Реклама
13:11

Почему 30 сентября нельзя осуждать других: какой церковный праздник

12:51

День защитников и защитниц Украины 2025: почему дату перенесли и когда празднуемВидео

12:50

Зеленский обратился к Санду после выборов в Молдове: что он сказал

12:40

Гороскоп для Тельцов на октябрь 2025: время новых проектов и баланса в жизниВидео

12:33

"Самозванка": всплыла правда о браке молчуна Игоря Николаева

12:29

ВСУ сбили вертолет оккупантов FPV-дроном: сколько он стоит

12:25

Украина вернет оккупированные территории: эксперт назвал болевую точку России

12:16

Удар по ВПК РФ на 240 км: ВСУ поразили завод в Брянской области

12:08

"До Нового года что-то будет": когда Трамп может ударить по РФ мощными пошлинами

11:55

Известная украинская певица родила третьего ребенка - как назвали малыша

11:49

Украинские воины прорвались в одну из областей России, враг понес потери - детали

11:43

Каждый решает сам: известный украинский артист из США ответил, пойдет ли воевать

11:37

В Швеции думают над созданием своего ядерного оружия - The Times

11:36

"Тумбочки аж гремели": священник ПЦУ рассказал, существуют ли призракиВидео

11:35

Украина может вернуть границы 1991-го за четыре года: эксперт назвал условие

11:33

Судьи большой палаты Верховного суда встали на защиту Коломойского

10:56

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

10:49

Украина готовит ответ на удары РФ по энергетике: генерал озвучил замысел Киева

10:47

Келлог поставил Путина на место и развенчал мифы о "победе РФ" в войне

10:47

ВСУ взяли россиян в окружение: Сырский заинтриговал деталями с фронта

Реклама
10:40

Во Львовской области произошло землетрясение: детали

10:31

Золотые монеты прямо под ногами: в каком городе Украины нашли настоящий кладВидео

10:29

10 тысяч евро за килограмм: какой мед самый дорогой в мире и в УкраинеВидео

10:21

Мать пропагандиста Кеосаяна не явилась на его похороны - что случилось

10:05

Незакрытый гештальт: финалистка Нацотбора сделала неожиданное заявление

09:52

НАТО рассматривает новый план по сбитию самолетов РФ - The Times

09:47

Это война между варварством и цивилизациеймнение

09:41

"Мы уже в состоянии войны с Россией": в Британии сделали громкое заявление

09:34

В Украине выпал снег: в какой регион в сентябре пришла зима

09:17

Даже говорить о ней не хочет: что Сумская рассказала о старшей дочери-молчуньи

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять