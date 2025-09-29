Какие грибы лучше всего сушить: простой секрет идеальной заготовки

Для сушки выбирают грибы без горечи, так как при высушивании она только усиливается.

https://glavred.info/life/kakie-griby-luchshe-vsego-sushit-prostoy-sekret-idealnoy-zagotovki-10702271.html Ссылка скопирована

Какие грибы считаются лучшими для засушивания / Коллаж Главред, фото Pixabay/Hans, Pixabay/halibaba

Вы узнаете:

Какие грибы лучше всего подходят для сушки

Как правильно сушить грибы

Почему нельзя мыть грибы перед сушкой

Сушёные грибы — это ароматный и насыщенный деликатес, который обожают миллионы людей по всему миру.

После замачивания в воде съедобные грибы становятся пригодными для использования в различных блюдах, говорится в материале Главреда.

видео дня

Какие грибы лучше всего подходят для сушки

Для сушки выбирают грибы без горечи, так как при высушивании она только усиливается.

Подходящие виды:

белые грибы

подосиновики и подберезовики

моховики

маслята

лисички

опята

шампиньоны

Как правильно сушить грибы

На солнце:

Грибы нанизывают на нитку или выкладывают на бумагу/противень возле окна на солнечной стороне.

Важно: необходим приток воздуха (ветерок), чтобы процесс шёл быстрее и безопаснее.

При хорошей погоде грибы полностью высыхают за 3–4 дня.

Почему нельзя мыть грибы перед сушкой

Мыть грибы не рекомендуется:

Они потемнеют

Станут более влажными, увеличится время сушки

Может развиться плесень

Для удаления загрязнений достаточно сухой щетки или влажной ткани. Перед готовкой их всё равно замачивают в воде — пыль уйдёт.

/ Инфографика: Главред

Как хранить сушёные грибы

Чтобы грибы не потеряли вкус и аромат:

Храните их в герметичной банке с плотно закрытой крышкой

Избегайте влажности и прямых солнечных лучей

Оптимально — хранение в сухом, тёмном, прохладном месте

Как понять, что грибы полностью высохли

Судить нужно не только по внешнему виду или на ощупь, но и по запаху — у готового продукта должен быть приятный грибной аромат.

Проверка:

Гриб не ломается в пыль, но слегка гнётся

На ощупь — сухой, но не пересушенный

Без плесени, липкости или кислого запаха

Если всё это совпадает — грибы высушены правильно.

Где больше всего грибов - ответ экспертов

Наиболее подходящей тарой для сбора грибов считаются корзины из ивовой лозы — они хорошо пропускают воздух, что помогает сохранить свежесть грибов и предотвращает их порчу в пути.

Среди самых богатых на грибы регионов Украины традиционно выделяются Карпаты, особенно окрестности Верховины и Яремче, а также Полесье и Галичина.

Отдельно стоит отметить Закарпатскую область — здесь грибных мест настолько много, что они по праву считаются одними из лучших в стране.

Смотрите видео - как сушить грибы:

Ранее сообщалось о том, что в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб. Что интересно, у этого гриба нет ядовитых двойников.

Как писал ранее Главред, в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб. Гриб растет у основания дубов или буков и появляется только в определенные годы и при благоприятных условиях.

Читайте также:

Грибы: способы применения Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Блюда из съедобных грибов традиционно входят в национальные кухни многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, производство материалов для грибоводов-любителей. Микроскопические грибы используются в пищевой промышленности для приготовления напитков способом брожения, ферментации различных пищевых продуктов. Грибы — один из важнейших объектов биотехнологии, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств, некоторых химических веществ, используемых в пищевой промышленности и в технических целях, сообщает Википедия. При этом не стоит забывать, что существуют виды грибов, опасные для человека, животных и селького хозяйства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред