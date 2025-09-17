Можно остаться без ужина: какой сорт картофеля испортит идеальное пюре

Приготовление идеального пюре зависит не только от рецепта, но и от выбора правильного сорта картофеля.

Как приготовить идеальное пюре

Картофель - довольно популярный овощ в разных уголках мира. В Украине особенно любят картофельное пюре. Оно прекрасно сочетается с мясом, рыбой или овощами. Однако, приготовить идеальное блюдо удается далеко не всем. Главред выяснил, что для пюре подходят не все сорта картофеля.

Какой картофель не подходит для пюре

По данным сайта Daily Meal, красный сорт картофеля не подходит для приготовления пюре.

Этот вид имеет низкое содержание крахмала и высокую влажность, поэтому пюре будет похожим на клейкую массу.

При этом красный сорт картофеля идеально подойдет для салатов или запеканок, но не для пюре.

Молодой картофель также не самый лучший вариант для пюре. Овощ имеет тонкую кожуру и высокое содержание влаги.

Лучший картофель для пюре

Если вы хотите приготовить вкусное и идеальное пюре, стоит обратить внимание на картофель сорта "Юкон Голд" ("Артемида"). Это золотистый картофель с тонкой кожурой, яркой желтой мякотью, великолепным маслянистым вкусом и насыщенной текстурой.

Также для пюре можно взять картофель с коричневой и ребристой кожурой, имеющий белую мякоть.

Как долго может храниться картофельное пюре

Срок годности картофельного пюре зависит от условий хранения. Например, домашнее картофельное пюре хранится:

в холодильнике (0-4 °C): 2-3 дня в герметичном контейнере;

в морозильнике (-18 °C): до 10-12 месяцев;

при комнатной температуре: не более 2 часов.

Кстати, эксперты рекомендуют разогревать пюре до 75 °C, чтобы уничтожить потенциальные бактерии.

О сайте: Daily Meal Daily Meal - это веб-сайт о еде и напитках, который появился в 2011 году. Со временем на сайте начали появляться различные рецепты, советы и секреты приготовления тех или иных блюд.

