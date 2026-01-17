Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в дом

Правильно размещенный аквариум усилит энергию в любом доме или офисе и привлечет больше энергии Ци.

Аквариум по фэн-шуй для богатства: правила и советы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Где в доме следует размещать аквариумы

Идеальное число рыбок в аквариуме

Что значит, если одна рыбка умерла

Аквариумы дома не только расслабляют и успокаивают, но и увлажняют воздух. А если разместить аквариум согласно фэн-шуй, то он станет прекрасным и мощным инструментом для привлечения энергии богатства и изобилия.

Где по фэн-шуй должен стоять аквариум

Как рассказал основатель Aqua Creations Сол Бик, аквариумы с рыбами представляют собой гармоничное сочетание нескольких факторов, привлекающих богатство, а также охватывают все пять элементов фэн-шуй:

вода в аквариуме - водная стихия, которая символизирует поток энергии и изобилие;

коряги, выброшенные на берег, или водные растения в аквариуме способствуют развитию креативности и жизненной энергии;

металл – металлический элемент в стальной конструкции аквариума или металлических украшениях символизирует стабильность, прочность и точность;

земля – мелкие камни и гравий на дне аквариума способствуют стабильности и здоровью;

огонь – яркие цвета рыб и освещение аквариума символизируют тепло, энергию и страсть.

Идеальная форма аквариума по фэн-шуй

Форма аквариума должна соответствовать элементу фэн-шуй той зоны, где вы его размещаете. Например, если вы ставите аквариум в зоне денег, управляемой элементом дерева, вы можете выбрать аквариум квадратной или прямоугольный формы.

Счастливое число рыбок в аквариуме

В фэн-шуй всегда важны числа, и то же самое относится к рыбам. Большинство людей, практикующих фэн-шуй, сходятся во мнении, что число девять — самое благоприятное и счастливое число. Оно является символом процветания и удачи, символизирует обещание богатства на долгие годы.

Наилучшее сочетание из девяти рыб в аквариуме — это восемь золотых рыбок или арован и одна черная золотая рыбка. Арован часто называют рыбами-драконами.

В соответствии с принципами фэн-шуй, аквариумные рыбки, состоящие из восьми красных и одной черной, символизируют процветание, энергию и удачу. Число восемь является основным числом процветания в практике фэн-шуй.

Почему в аквариуме должна быть одна чёрная рыбка

Цель размещения одной черной золотой рыбки в аквариуме по фэн-шуй состоит в поглощении любой негативной энергии, проникающей в ваш дом. Черная золотая рыбка является символом защиты.

Если черная рыбка умирает без видимой причины, например, из-за недостатка кислорода в воде, перекармливания или недостатка корма, считается, что она умерла, впитав в себя несчастье, предназначенное именно вам.

Почему рыбы начали умирать в аквариуме и что это значит

Считается ли смерть рыбки плохой приметой?

Многие считают, что если какая-либо рыба в аквариуме умирает без очевидной причины, то её жертвоприношение было совершено для того, чтобы избавить вас от надвигающейся неудачи.

Мертвую рыбу нужно немедленно убрать из аквариума и запустить на ее место замену.

Многие люди, практикующие фэн-шуй, устраивают своим мертвым рыбам красивые похороны и читают молитвы или мантры.

К слову, черные рыбы умирают чаще, чем обычные золотые рыбки или арованы. Черная рыба-моряк имеет плохое зрение, поэтому ей сложнее конкурировать за продукты питания.

Сколько рыбок в аквариуме должно быть по фен-шуй

Количество рыб аквариуме играет важное значение в зависимости от той цели, которой вы хотите достичь.

Исходя из символики, связанной с числами, для привлечения энергии, приписываемой каждому числу, в аквариуме можно содержать любое из следующих количеств рыбок:

одна - новые начинания;

три - рост и развитие;

шесть - удача;

восемь - деньги и изобилие;

девять означает долгую жизнь и считается самым счастливым числом.

Самое важное правило для аквариума — соблюдение чистоты. Если вода застаивается или загрязняется, рыбы будут нездоровы и несчастливы. Такой неухоженный аквариум притягивает негативную энергию (ша ци), которая может повлиять на все сферы вашей жизни, особенно на финансовый сектор.

Куда поставить аквариум

Помимо выбора количества рыбок для вашего аквариума, очень важно правильно разместить аквариум в соответствии с принципами фэн-шуй. Цель аквариума — добавить или активировать энергию ян. Это достигается благодаря постоянному плаванию рыбок. Движение воды создает энергию ян.

Как правило, лучшее место для размещения аквариума, привлекающего процветание и богатство, — это юго-восточный сектор вашего дома. Это зона богатства и изобилия.

Следующим лучшим местом для размещения аквариума по фэн-шуй является северная зона, которая символизирует карьеру, а затем восточная зона, которая символизирует здоровье и семью.

Где, согласно фэн-шуй, не следует размещать аквариумы?

Аквариум по фэн-шуй ни в коем случае нельзя размещать в спальне, на кухне или в центре дома. И спальня, и кухня относятся к инь (пассивным) зонам, а аквариум – к ян (агрессивным). Поскольку это комната для отдыха, размещение аквариума в спальне создаст слишком много энергии ян от плавающих в нем рыб, что приведет к беспокойному сну.

Размещение аквариума на кухне также чрезмерно стимулирует энергию ян ци, вызывая переедание.

Центр дома – плохое место для аквариума, потому что, согласно Книге Перемен, вода в центре дома означает множество проблем и трудностей.

Как писал Главред, когда зима в самом разгаре, а на улице очень холодно, многие хотят, чтобы их дома были герметично закрыты во избежание потери драгоценного тепла. Но это, казалось бы, простое желание сохранить тепло часто может принести больше вреда, чем пользы. Проветривать квартиру каждый день очень важно, однако делать это нужно с умом. Читайте - как правильно проветривать квартиру зимой?

О ресурсе: Aqua Creations Aqua Creations — специализированная фирма по проектированию и обслуживанию аквариумов. Ее основатель Сол Бик. Сол увлёкся аквариумистикой с детства и более 30 лет работал в аквариумной сфере, прежде чем в 2002 году основал свою компанию. Он оставил карьеру в программировании, чтобы заниматься аквариумами и помогать людям создавать устойчивые и красиво выглядящие системы. Компания под его руководством специализируется на проектировании, установке и обслуживании сложных аквариумных систем, уделяя внимание долговременной устойчивости и качеству. Сол Бик - страстный любитель рыбок, увлечен всем, что связано с водной средой. Он постоянно следит исследователями и новейшими технологиями.

