Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в дом

Анна Ярославская
17 января 2026, 12:33
19
Правильно размещенный аквариум усилит энергию в любом доме или офисе и привлечет больше энергии Ци.
Аквариум, рыба
Аквариум по фэн-шуй для богатства: правила и советы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Где в доме следует размещать аквариумы
  • Идеальное число рыбок в аквариуме
  • Что значит, если одна рыбка умерла

Аквариумы дома не только расслабляют и успокаивают, но и увлажняют воздух. А если разместить аквариум согласно фэн-шуй, то он станет прекрасным и мощным инструментом для привлечения энергии богатства и изобилия.

К слову, знали ли вы, что воду из аквариума не стоит выливать в унитаз - ее можно использовать. Детальнее читайте в материале: Листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов.

видео дня

Где по фэн-шуй должен стоять аквариум

Как рассказал основатель Aqua Creations Сол Бик, аквариумы с рыбами представляют собой гармоничное сочетание нескольких факторов, привлекающих богатство, а также охватывают все пять элементов фэн-шуй:

  • вода в аквариуме - водная стихия, которая символизирует поток энергии и изобилие;
  • коряги, выброшенные на берег, или водные растения в аквариуме способствуют развитию креативности и жизненной энергии;
  • металл – металлический элемент в стальной конструкции аквариума или металлических украшениях символизирует стабильность, прочность и точность;
  • земля – мелкие камни и гравий на дне аквариума способствуют стабильности и здоровью;
  • огонь – яркие цвета рыб и освещение аквариума символизируют тепло, энергию и страсть.

Идеальная форма аквариума по фэн-шуй

Форма аквариума должна соответствовать элементу фэн-шуй той зоны, где вы его размещаете. Например, если вы ставите аквариум в зоне денег, управляемой элементом дерева, вы можете выбрать аквариум квадратной или прямоугольный формы.

Счастливое число рыбок в аквариуме

В фэн-шуй всегда важны числа, и то же самое относится к рыбам. Большинство людей, практикующих фэн-шуй, сходятся во мнении, что число девять — самое благоприятное и счастливое число. Оно является символом процветания и удачи, символизирует обещание богатства на долгие годы.

Наилучшее сочетание из девяти рыб в аквариуме — это восемь золотых рыбок или арован и одна черная золотая рыбка. Арован часто называют рыбами-драконами.

В соответствии с принципами фэн-шуй, аквариумные рыбки, состоящие из восьми красных и одной черной, символизируют процветание, энергию и удачу. Число восемь является основным числом процветания в практике фэн-шуй.

Почему в аквариуме должна быть одна чёрная рыбка

Цель размещения одной черной золотой рыбки в аквариуме по фэн-шуй состоит в поглощении любой негативной энергии, проникающей в ваш дом. Черная золотая рыбка является символом защиты.

Если черная рыбка умирает без видимой причины, например, из-за недостатка кислорода в воде, перекармливания или недостатка корма, считается, что она умерла, впитав в себя несчастье, предназначенное именно вам.

Почему рыбы начали умирать в аквариуме и что это значит

Считается ли смерть рыбки плохой приметой?

Многие считают, что если какая-либо рыба в аквариуме умирает без очевидной причины, то её жертвоприношение было совершено для того, чтобы избавить вас от надвигающейся неудачи.

Мертвую рыбу нужно немедленно убрать из аквариума и запустить на ее место замену.

Многие люди, практикующие фэн-шуй, устраивают своим мертвым рыбам красивые похороны и читают молитвы или мантры.

К слову, черные рыбы умирают чаще, чем обычные золотые рыбки или арованы. Черная рыба-моряк имеет плохое зрение, поэтому ей сложнее конкурировать за продукты питания.

Сколько рыбок в аквариуме должно быть по фен-шуй

Количество рыб аквариуме играет важное значение в зависимости от той цели, которой вы хотите достичь.

Исходя из символики, связанной с числами, для привлечения энергии, приписываемой каждому числу, в аквариуме можно содержать любое из следующих количеств рыбок:

  • одна - новые начинания;
  • три - рост и развитие;
  • шесть - удача;
  • восемь - деньги и изобилие;
  • девять означает долгую жизнь и считается самым счастливым числом.

Самое важное правило для аквариума — соблюдение чистоты. Если вода застаивается или загрязняется, рыбы будут нездоровы и несчастливы. Такой неухоженный аквариум притягивает негативную энергию (ша ци), которая может повлиять на все сферы вашей жизни, особенно на финансовый сектор.

Куда поставить аквариум

Помимо выбора количества рыбок для вашего аквариума, очень важно правильно разместить аквариум в соответствии с принципами фэн-шуй. Цель аквариума — добавить или активировать энергию ян. Это достигается благодаря постоянному плаванию рыбок. Движение воды создает энергию ян.

Как правило, лучшее место для размещения аквариума, привлекающего процветание и богатство, — это юго-восточный сектор вашего дома. Это зона богатства и изобилия.

Следующим лучшим местом для размещения аквариума по фэн-шуй является северная зона, которая символизирует карьеру, а затем восточная зона, которая символизирует здоровье и семью.

Где, согласно фэн-шуй, не следует размещать аквариумы?

Аквариум по фэн-шуй ни в коем случае нельзя размещать в спальне, на кухне или в центре дома. И спальня, и кухня относятся к инь (пассивным) зонам, а аквариум – к ян (агрессивным). Поскольку это комната для отдыха, размещение аквариума в спальне создаст слишком много энергии ян от плавающих в нем рыб, что приведет к беспокойному сну.

Размещение аквариума на кухне также чрезмерно стимулирует энергию ян ци, вызывая переедание.

Центр дома – плохое место для аквариума, потому что, согласно Книге Перемен, вода в центре дома означает множество проблем и трудностей.

  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/
  • Где в доме следует размещать аквариумы
    Где в доме следует размещать аквариумы Фото: instagram.com/aquacreations_aquarium_design/

Как писал Главред, когда зима в самом разгаре, а на улице очень холодно, многие хотят, чтобы их дома были герметично закрыты во избежание потери драгоценного тепла. Но это, казалось бы, простое желание сохранить тепло часто может принести больше вреда, чем пользы. Проветривать квартиру каждый день очень важно, однако делать это нужно с умом. Читайте - как правильно проветривать квартиру зимой?

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Aqua Creations

Aqua Creations — специализированная фирма по проектированию и обслуживанию аквариумов. Ее основатель Сол Бик.

Сол увлёкся аквариумистикой с детства и более 30 лет работал в аквариумной сфере, прежде чем в 2002 году основал свою компанию.

Он оставил карьеру в программировании, чтобы заниматься аквариумами и помогать людям создавать устойчивые и красиво выглядящие системы.

Компания под его руководством специализируется на проектировании, установке и обслуживании сложных аквариумных систем, уделяя внимание долговременной устойчивости и качеству.

Сол Бик - страстный любитель рыбок, увлечен всем, что связано с водной средой. Он постоянно следит исследователями и новейшими технологиями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

аквариумная вода как удобрение Фэншуй
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:38Украина
В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

14:14Мир
"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

Последние новости

14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

Реклама
12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

11:03

В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

10:45

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

10:28

Когда нужно менять зубную щетку: пять явных признаков

10:03

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

09:45

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известноФото

Реклама
09:08

Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывыВидео

09:07

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

09:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаВидео

08:56

У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдовемнение

07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

06:00

Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали

05:30

Финансовый прорыв близко: трем знакам зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

05:06

Гороскоп на завтра 18 января: Скорпионам - серьезный поворот, Близнецам - радость

04:41

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика около паровоза за 29 с

03:43

Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

03:22

7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы

03:00

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

02:31

"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в УкраинеВидео

01:39

Им всегда везёт в любви: астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака

00:57

Молитва о хорошей погоде: как попросить Бога о потеплении

16 января, пятница
23:57

Крупные суммы на банковских счетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

23:56

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

Реклама
23:24

Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

23:01

"Призрак бездны": ученым удалось снять одно из самых загадочных существ планеты (фото)

22:28

Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

22:14

"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

22:02

Идеальный ужин: абсолютно новый рецепт запеченного картофеляВидео

21:58

Как кот на самом деле видит своего хозяина: необычные особенности зрения пушистых

21:37

Кейт Миддлтон сделала личное признание о старшем сыне

21:25

Водители часто ошибаются: какой водой можно мыть автомобиль зимой

21:12

"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

20:46

Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашенияВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять