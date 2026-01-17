Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

Анна Ярославская
17 января 2026, 09:07
44
Проветривание дома полезно для здоровья и хорошего самочувствия.
Окно, зима
Как правильно проветривать квартиру зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Почему важно проветривать квартиру каждый день
  • Когда не стоит открывать окна зимой
  • Какие есть альтернативные способы проветривания

Когда зима в самом разгаре, а на улице очень холодно, многие хотят, чтобы их дома были герметично закрыты во избежание потери драгоценного тепла. Но это, казалось бы, простое желание сохранить тепло часто может принести больше вреда, чем пользы. Проветривать квартиру каждый день очень важно, однако делать это нужно с умом.

Как правильно проветривать квартиру зимой - разобрался Главред.

видео дня

Почему важно проветривать квартиру

Герметизация дома зимой может привести к таким проблемам, как избыточная влажность, застоявшийся воздух и скопление аллергенов в помещении. В то же время кратковременное открытие окон (даже на несколько минут каждый день) может значительно улучшить вентиляцию вашего дома, пишет Martha Stewart.

Когда и на какое время открывать окна зимой

Открывать окна для проветривания необходимо на короткое время. Цель состоит не в том, чтобы охладить дом, а в том, чтобы заменить застоявшийся воздух внутри помещения на свежий воздух с улицы. Пяти-десяти минут дважды в день достаточно для большинства домов.

Лучше всего проветривать квартиру рано утром и рано вечером. Если ветрено, то времени для проветривания нужно меньше. Даже одного проветривания в день будет достаточно.

Лучший способ быстро проветрить помещение - это сделать сквозное проветривание. Этот метод предполагает открытие окон с противоположных сторон дома для улучшения циркуляции воздуха. В результате старый, теплый и влажный воздух вытесняется гораздо быстрее, потому что зимний воздух густой и сухой.

Когда не следует открывать окна зимой

Впрочем, в некоторых ситуациях открытие окон может принести больше вреда, чем пользы. Например, если вы живете рядом с оживленной автомагистралью, то открытие окон может занести в дом больше вредных частиц.

Экстремальные температуры — ещё один случай, когда открывать окно может быть не лучшим решением. Эксперты не рекомендуют открывать окна во время сильных морозов, например, когда на улице ниже -7 градусов Цельсия, если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования недостаточно мощная, чтобы быстро восстановиться.

В таких случаях использование фильтрованной механической вентиляции или вытяжных вентиляторов для обмена воздуха в помещении является лучшим вариантом.

Как проветривать зимой

  • Если у вас не всегда есть возможность открыть окна, можно использовать такие варианты:
  • Используйте вытяжные вентиляторы. Например, те, которые установлены на кухне и в ванных комнатах. Включайте их, чтобы удалять влагу и запахи после приготовления пищи или принятия душа.
  • Поддерживайте свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в исправном состоянии: регулярная замена фильтров и исправная работа системы помогают улучшить циркуляцию воздуха и фильтрацию.
  • Включите осушитель воздуха. Это полезно, если влажность воздуха регулярно превышает 50 процентов.
  • По возможности выбирайте чистящие или бытовые средства с меньшим количеством летучих органических соединений, чтобы уменьшить накопление синтетических химических веществ в воздухе.

Как писал Главред, эксперты поделились лайфхаком, как обогреть комнату без обогревателя. И первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери. Одно простое изменение может сделать комнаты на 33% теплее.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

10:03Синоптик
Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известно

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известно

09:45Украина
Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года

09:00Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Последние новости

10:03

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

09:45

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известноФото

09:08

Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывыВидео

09:07

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

09:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаВидео

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
08:56

У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдовемнение

07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

Реклама
06:00

Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали

05:30

Финансовый прорыв близко: трем знакам зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

05:06

Гороскоп на завтра 18 января: Скорпионам - серьезный поворот, Близнецам - радость

04:41

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика около паровоза за 29 с

03:43

Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

03:22

7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы

03:00

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

02:31

"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в УкраинеВидео

01:39

Им всегда везёт в любви: астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака

00:57

Молитва о хорошей погоде: как попросить Бога о потеплении

Реклама
16 января, пятница
23:57

Крупные суммы на банковских счетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

23:56

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

23:24

Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

23:01

"Призрак бездны": ученым удалось снять одно из самых загадочных существ планеты (фото)

22:28

Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

22:14

"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

22:02

Идеальный ужин: абсолютно новый рецепт запеченного картофеляВидео

21:58

Как кот на самом деле видит своего хозяина: необычные особенности зрения пушистых

21:37

Кейт Миддлтон сделала личное признание о старшем сыне

21:25

Водители часто ошибаются: какой водой можно мыть автомобиль зимой

21:12

"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

20:46

Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашенияВидео

20:34

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: неожиданный ответ специалиста

20:33

До 8 часов подряд: новые графики отключений для Днепра и области на 17 январяФото

20:30

Россия готовится к новым массированным ударам — Зеленский

20:27

Войска РФ понесли колоссальные потери в боях за Купянск: The Times раскрыл цифры

20:22

Кто такой "шваґро" - тонкости родственных связей украинцев, которые знают не все

20:14

Продление каникул или дистанционное обучение: что ждет школьников Тернопольщины

19:46

"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

19:27

Света не будет по 15 часов: жесткие графики отключений на Львовщине на 17 января

Реклама
19:12

Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов

19:10

Как приготовить идеальную яичницу за 45 секунд без плиты - лайфхак от шеф-повара

19:10

Путин врет, в НАТО ему ничего не обещалимнение

18:43

Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского": что говорят в банке

18:40

"Будет очень агрессивный обстрел": РФ готовит чрезвычайно мощный удар по Украине

18:28

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

18:17

Почему китайцы часто используют число 666 и что оно на самом деле означает

18:15

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

18:11

СОУ разнесли склад боеприпасов и предприятие РФ: известны подробности операции

17:48

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять