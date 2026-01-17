Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

Проветривание дома полезно для здоровья и хорошего самочувствия.

Как правильно проветривать квартиру зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Почему важно проветривать квартиру каждый день

Когда не стоит открывать окна зимой

Какие есть альтернативные способы проветривания

Когда зима в самом разгаре, а на улице очень холодно, многие хотят, чтобы их дома были герметично закрыты во избежание потери драгоценного тепла. Но это, казалось бы, простое желание сохранить тепло часто может принести больше вреда, чем пользы. Проветривать квартиру каждый день очень важно, однако делать это нужно с умом.

Почему важно проветривать квартиру

Герметизация дома зимой может привести к таким проблемам, как избыточная влажность, застоявшийся воздух и скопление аллергенов в помещении. В то же время кратковременное открытие окон (даже на несколько минут каждый день) может значительно улучшить вентиляцию вашего дома, пишет Martha Stewart.

Когда и на какое время открывать окна зимой

Открывать окна для проветривания необходимо на короткое время. Цель состоит не в том, чтобы охладить дом, а в том, чтобы заменить застоявшийся воздух внутри помещения на свежий воздух с улицы. Пяти-десяти минут дважды в день достаточно для большинства домов.

Лучше всего проветривать квартиру рано утром и рано вечером. Если ветрено, то времени для проветривания нужно меньше. Даже одного проветривания в день будет достаточно.

Лучший способ быстро проветрить помещение - это сделать сквозное проветривание. Этот метод предполагает открытие окон с противоположных сторон дома для улучшения циркуляции воздуха. В результате старый, теплый и влажный воздух вытесняется гораздо быстрее, потому что зимний воздух густой и сухой.

Когда не следует открывать окна зимой

Впрочем, в некоторых ситуациях открытие окон может принести больше вреда, чем пользы. Например, если вы живете рядом с оживленной автомагистралью, то открытие окон может занести в дом больше вредных частиц.

Экстремальные температуры — ещё один случай, когда открывать окно может быть не лучшим решением. Эксперты не рекомендуют открывать окна во время сильных морозов, например, когда на улице ниже -7 градусов Цельсия, если ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования недостаточно мощная, чтобы быстро восстановиться.

В таких случаях использование фильтрованной механической вентиляции или вытяжных вентиляторов для обмена воздуха в помещении является лучшим вариантом.

Как проветривать зимой

Если у вас не всегда есть возможность открыть окна, можно использовать такие варианты:

Используйте вытяжные вентиляторы. Например, те, которые установлены на кухне и в ванных комнатах. Включайте их, чтобы удалять влагу и запахи после приготовления пищи или принятия душа.

Поддерживайте свою систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в исправном состоянии: регулярная замена фильтров и исправная работа системы помогают улучшить циркуляцию воздуха и фильтрацию.

Включите осушитель воздуха. Это полезно, если влажность воздуха регулярно превышает 50 процентов.

По возможности выбирайте чистящие или бытовые средства с меньшим количеством летучих органических соединений, чтобы уменьшить накопление синтетических химических веществ в воздухе.

Как писал Главред, эксперты поделились лайфхаком, как обогреть комнату без обогревателя. И первое, что нужно сделать, это уменьшить теплопотери. Одно простое изменение может сделать комнаты на 33% теплее.

