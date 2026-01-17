Укр
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика около паровоза за 29 с

Виталий Кирсанов
17 января 2026, 04:00
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к следующему заданию? Внимательно посмотрите на два изображения мальчика, стоящего рядом с паровозом. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 небольших отличия. Думаете, сможете найти их все за 29 секунд? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время!

Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов. Будьте внимательны, сосредоточены и не упустите ничего из виду.

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

23:56Энергетика
Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

22:28Украина
"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

22:14Мир
Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

