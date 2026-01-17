Путинист Певцов осунулся и превратился в пенсионера

Путинист Певцов осунулся и выглядит совершенно старым и отекшим.

https://glavred.info/starnews/putinist-pevcov-osunulsya-i-prevratilsya-v-pensionera-10733153.html Ссылка скопирована

Дмитрий Певцов Воспевает Сталина и Путина / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Кратко:

Как сейчас выглядит Певцов

Что он заявил

Российский оголтелый актер-путинист, который в последнее время сильно ударился в религию Дмитрий Певцов сильно сдал и постарел.

Кроме того, он своим государственным долгом решил унизить российский кинематограф, в особенности детское кино.

видео дня

Певцов появился на пресс-конференции и удивил своим престарелым видом.

Кроме того, по мнению путиниста, снятая в террористической России лента "Чебурашка" не имеет отношение к киноискусству и детскому кино, а также может негативно сказаться на воспитании детей.

Путинист Певцов сильно постарел / Фото росСМИ

Якобы в нем нет положительного примера, что отрицательно сказывается на детях. "Детский фильм не может существовать без примера для подражания, без какого-либо смысла, морали, которая могла бы быть полезной для ребенка. "Чебурашка" — это точно не детское кино. Создатели просто взяли франшизу и заработали на этом деньги. Сейчас наблюдается то же самое с "Буратино" и чудовищными "Бременскими музыкантами", - добавил он.

"Подобные фильмы не имеют никакого отношения к настоящему детскому кино", — высказался депутат Певцов. Это не первое заявление актера, сыгравшего в фильме "Бандитский Петербург" о "Чебурашке". С аналогичной критикой он выступал в марте 2025 года, называя фильм пошлым.

Певцов и арест

Актер-путинист Певцов является депутатом госдумы террористической России и входит в круг приближенных к кремлю "публичных деятелей", открыто поддерживающих полномасштабное вторжение РФ. Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мероприятий с участием Путина. Также злоумышленник часто выступал в эфирах центральных телеканалов России, где призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

Дмитрий Певцов ненавидит Украину/ Instagram

в интервью российским пропагандистам Певцов рассказывал, как он лично "голосовал за присоединение" временно оккупированных районов Украины в состав России.

Среди прочего он отрицал военные преступления россиян на временно захваченных территориях нашего государства, в частности в Мариуполе.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что звезда Nickelodeon Кианна Андервуд скончалась в результате ДТП с участием скрывшегося с места происшествия водителя. Ей было 33 года.

Ранее также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, попал в неприятности. Как сообщают пропагандистские росСМИ, личный пирс путиниста у его подмосковного особняка перестанет быть закрытой территорией.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Дмитрий Певцов Дмитрий Певцов - советский и российский актёр театра, кино и телевидения, певец, музыкант, театральный педагог и телеведущий; народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. Она также отчаянно ненавидит Украину и все, что с ней связано.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред