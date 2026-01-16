Филипп Киркоров остался без своего имущества.

Филипп Киркоров остался без личного пирса / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Власти РФ сделали пирс Киркорова общественным

Какой он имеет размер

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, попал в неприятности.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, личный пирс путиниста у его подмосковного особняка перестанет быть закрытой территорией.

Власти РФ приняли решение сделать пирс общественным из-за целого ряда нарушений при строительстве.

"В 2021 году у особняка артиста в Красногорске возвели внушительную пристань размером 235 на 82 метра, которую сразу огородили. Проверка показала, что у Киркорова не было необходимых разрешений от Росимущества на землю и на само строительство. Объект так и не был введён в эксплуатацию и не поставлен на кадастровый учёт. Кроме того, в документах допустили ошибку, указав акваторию Волги вместо Москвы-реки. Всё это и привело к решению ведомства", - написали российские журналисты.

Пирс Филиппа Киркорова / фото: скрин t.me/mash/

Все же спор вокруг ограждения, закрывающего береговую полосу, продолжается и в конце января состоится суд по вопросу, чтобы снести ее.

Филипп Киркоров / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

