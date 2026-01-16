Кратко:
- Прошла жеребьевка на финал Нацотбора
- Порядок выступления артистов
Вчера, 15 января, состоялась жеребьевка и стал известен порядок выступления финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.
На ютуб-канале Евровидения Украины прошла онлайн-трансляция жеребьевки.
Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026
1. Valeriya Force – "Open Our Hearts"
2. Molodi – "THE LEGENDS"
3. Monokate – "TYT"
4. The Elliens – "Crawling whispers"
5. Laud – "Lightkeeper"
6. Leléka – "Ridnym"
7. Mr. Vel - "Do or Done"
8. KHAYAT – "Герцы"
9. Jerry Heil – "CATHARTICUS"
10. "ЩукаРиба" – "Моя земля"
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
