Порядок выступления финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

Элина Чигис
16 января 2026, 10:06
Ранее уже назвали имена участников финала Нацотбора.
Нацотбор на Евровидение 2026 - новости
Нацотбор на Евровидение 2026 - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение

Кратко:

  • Прошла жеребьевка на финал Нацотбора
  • Порядок выступления артистов

Вчера, 15 января, состоялась жеребьевка и стал известен порядок выступления финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.

На ютуб-канале Евровидения Украины прошла онлайн-трансляция жеребьевки.

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

1. Valeriya Force – "Open Our Hearts"

2. Molodi – "THE LEGENDS"

3. Monokate – "TYT"

4. The Elliens – "Crawling whispers"

5. Laud – "Lightkeeper"

6. Leléka – "Ridnym"

7. Mr. Vel - "Do or Done"

8. KHAYAT – ​​"Герцы"

9. Jerry Heil – "CATHARTICUS"

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля"

Украина на Евровидении
Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, известная актриса Наталья Сумская призналась, что может жить в любых условиях и даже без света. Она отметила, что раньше люди жили и в худших условиях.

А также известный актер Тарас Цымбалюк показался со своей коллегой и подругой Еленой Светлицкой. Как стало известно, в Киеве прошел показ нового оригинального сериала в стиле true crime от платформы Киевстар ТВ "Тиха Нава".

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

новости шоу бизнеса Евровидение-2026 Нацотбор на Евровидение 2026
19:30

"Это большая беда для нас": Флеш предупредил о новой опасности российских дроновФото

19:26

"Сложные обстоятельства": Павел Табаков рассказал, как переживает свою болезнь

19:10

Почему Трамп неспособен выполнять собственные обещаниямнение

