Ранее уже назвали имена участников финала Нацотбора.

Прошла жеребьевка на финал Нацотбора

Порядок выступления артистов

Вчера, 15 января, состоялась жеребьевка и стал известен порядок выступления финалистов Нацотбора на Евровидение 2026.

На ютуб-канале Евровидения Украины прошла онлайн-трансляция жеребьевки.

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

1. Valeriya Force – "Open Our Hearts"

2. Molodi – "THE LEGENDS"

3. Monokate – "TYT"

4. The Elliens – "Crawling whispers"

5. Laud – "Lightkeeper"

6. Leléka – "Ridnym"

7. Mr. Vel - "Do or Done"

8. KHAYAT – ​​"Герцы"

9. Jerry Heil – "CATHARTICUS"

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля"

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

