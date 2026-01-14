"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

Кончита Вурст высказалась об Евровидении.

https://glavred.info/starnews/ne-budu-bolshe-konchita-vurst-okonchatelno-otreklas-ot-evrovideniya-10732184.html Ссылка скопирована

Кончита Вурст вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кончита Вурст

Кратко:

Кончита Вурст высказалась об Евровидение

Певица больше не ассоциирует себя с конкурсом

Победительница песенного конкурса Евровидения-2014 Кончита Вурст рассказала, что думает о проекте.

На своей странице в соцсетях Кончита сделала публикацию, в которой призналась, что благодарна конкурсу, но больше не хочет себя с ним связывать.

видео дня

"Отныне я отхожу от контекста Евровидения, я двигаюсь к тому, чтобы больше сосредоточиться на других профессиональных проектах и позволить новым вещам развиваться", - написала артистка.

Кончита Вурст о Евровидении / фото: скрин instagram.com, Кончита Вурст

Также она отметила, что Евровидение стало весомой частью ее жизни, но она больше не хочет появляться на сцене конкурса и решила не раскрывать подробности решения.

"Моя связь с "Евровидением" остается как часть моей истории, а не как место для моих следующих шагов. Мое решение личное, и я не буду его больше комментировать", - добавила Вурст.

Кончита Вурст / фото: instagram.com, Кончита Вурст

Напомним, Кончита Вурст в 2014 победила на Евровидении с песней Rise Like A Phoenix, получив 290 баллов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, написал песню, в которой было упоминание о певце Андрее Губине.

А также российский актер Виктор Сухоруков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказался о певице Алле Пугачевой. Как сообщают пропагандистские росСМИ, ранее Сухороков восхищался Примадонной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кончита Вурст Кончита Вурст (Томас Нойвирт) — австрийский певец и драг-квин. Победитель 59-го песенного конкурса Евровидения с песней Rise Like a Phoenix.

Томас всегда хотел петь на сцене перед публикой, потому ему пришла идея создания персонажа, совершенно не похожего на него в реальной жизни. Борода есть своего рода провокацией, которая в сочетании с женской одеждой создает гендерную смесь, показывая всем, что в каждом человеке есть и мужское, и женское начало.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред