"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

Победительница песенного конкурса Евровидения-2014 Кончита Вурст рассказала, что думает о проекте.
На своей странице в соцсетях Кончита сделала публикацию, в которой призналась, что благодарна конкурсу, но больше не хочет себя с ним связывать.
"Отныне я отхожу от контекста Евровидения, я двигаюсь к тому, чтобы больше сосредоточиться на других профессиональных проектах и позволить новым вещам развиваться", - написала артистка.
Также она отметила, что Евровидение стало весомой частью ее жизни, но она больше не хочет появляться на сцене конкурса и решила не раскрывать подробности решения.
"Моя связь с "Евровидением" остается как часть моей истории, а не как место для моих следующих шагов. Мое решение личное, и я не буду его больше комментировать", - добавила Вурст.
Напомним, Кончита Вурст в 2014 победила на Евровидении с песней Rise Like A Phoenix, получив 290 баллов.
О персоне: Кончита Вурст
Кончита Вурст (Томас Нойвирт) — австрийский певец и драг-квин. Победитель 59-го песенного конкурса Евровидения с песней Rise Like a Phoenix.
Томас всегда хотел петь на сцене перед публикой, потому ему пришла идея создания персонажа, совершенно не похожего на него в реальной жизни. Борода есть своего рода провокацией, которая в сочетании с женской одеждой создает гендерную смесь, показывая всем, что в каждом человеке есть и мужское, и женское начало.
