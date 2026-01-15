Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

Наталья Сумская высказалась о тяжелой ситуации в Украине.

Наталья Сумская настроена на позитив / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Сумская

Украинская известная актриса Наталья Сумская призналась, что может жить в любых условиях и даже без света.

Как сообщает издание Blik, отметила, что раньше люди жили и в худших условиях.

"Пустое. В принципе, наши предки жили именно так, очень рано вставали. Тогда ничего не было. Только свет солнца, свет души и желание свою семью объять любовью. Я могу жить в любых условиях. Для меня это совсем не проблема", - сказала Сумская.

Также она подчеркнула, что главное ее желание – чтобы воины ВСУ были живыми.

"Чтобы все было для них", – добавила Наталья.

Напомним, когда в Украине началось похолодание, страна-террорист РФ совершила атаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны.

