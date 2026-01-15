Наталья Сумская сделала важное заявление на фоне тяжелой ситуации

Вы узнаете:
- Наталья Сумская высказалась об отсутствии света
- Какое у нее есть желание
Украинская известная актриса Наталья Сумская призналась, что может жить в любых условиях и даже без света.
Как сообщает издание Blik, отметила, что раньше люди жили и в худших условиях.
"Пустое. В принципе, наши предки жили именно так, очень рано вставали. Тогда ничего не было. Только свет солнца, свет души и желание свою семью объять любовью. Я могу жить в любых условиях. Для меня это совсем не проблема", - сказала Сумская.
Также она подчеркнула, что главное ее желание – чтобы воины ВСУ были живыми.
"Чтобы все было для них", – добавила Наталья.
Напомним, когда в Украине началось похолодание, страна-террорист РФ совершила атаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны.
