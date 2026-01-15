Лолита Милявская тяжело восприняла новость.

Лолита Милявская потеряла друга / коллаж: Главред, фото: t.me, Лолита Милявская

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, высказалась о смерти Игоря Золотовицкого.

Как сообщают росСМИ, певица дружила с актером более 30 лет и даже завидовала жене Золотовицкого, ведь он был очень заботливым.

"Я ровно две минуты назад об этом узнала и еще не пришла в себя. Я не могу представить, что Игорь мог уйти. Я никогда не видела его не смеющимся, нерадостным, не преданным жене и не преданным профессии. Это был замечательный партнер", — сказала предательница.

Лолита Милявская / фото: t.me, Лолита Милявская

Милявская вспомнила, что они записали друг друга в телефонах под забавными именами — "Мосгаз" и "Качалова".

"Когда мы снимались в сериале "Актрисы", между дублями получалось так, что ему звонила жена, и он все решал какую-то проблему с газом, рассказывал ей, какую кнопку нажать, куда-то звонил, и это была бесконечная забота о ней. И я в момент между дублями сидела и думала: "Как же повезло его жене!" — добавила запроданка.

Лолита Милявская / фото: t.me, Лолита Милявская

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

