Одно платье на двоих: предательницы Елка и Лолита опозорились на красной дорожке

Кристина Трохимчук
31 октября 2025, 10:42
Елка и Лолита появились в одном платье на премии страны-агрессора.
Лолита и Елка пришли на премию в одном наряде / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита, Елка

Предательницы Украины Лолита Милявская и Елка опозорились на российской премии "Золотой граммофон". Как сообщили росСМИ, запроданок ждал сюрприз прямо на красной дорожке.

Лолита Милявская и Елка появились перед объективами камер в абсолютно идентичных платьях. Обе певицы выбрали для премии черное блестящее платье в пол. Единственным различием в нарядах стали аксессуары — Елка добавила к наряду еще и черные перчатки. Поскольку обе запроданки брюнетки, этот наряд превратил их не в икон стиля, а в сплошное черное пятно.

Лолита
Лолита на премии "Золотой граммофон" / скрин из видео

Такой модный провал стилистов артисток не остался незамеченным. В комментариях разгорелись жаркие споры, в которых предательницам припомнили и их украинское происхождение.

Елка
Елка в одинаковом платье с Лолитой / скрин из видео

"Покупаешь платье за дорого, а все равно инкубатор!"

"И каждой сказали, что она будет единственная в таком платье"

"У Лолиты все плоско, неженственно. Елка тоже не вау. Платье для фигуристых дам"

Ранее Главред сообщал, что недавно в Сети появилось видео с концерта Елки, в котором она жалуется, что у нее болит сердце, дескать она волнуется, что в Украине сейчас живет ее мама и друзья. Тем не менее называть войну войной Иванцив со сцены побоялась.

Также российская певица Лолита Милявская собирается восстановить свою былую популярность. Она возвращается на сцену после чреды отмен ее концертов. Отмены произошли во время юбилейного тура артистки, ей пришлось все отменить из-за активистов.

О персоне: певица Елка

Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ.

Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну.

Она молчит о военном вторжении России в Украину.

