Певица Елка (Елизавета Иванцив) родилась в Ужгороде, и первые шаги в своей карьере в шоу-бизнесе сделала именно в Украине. С 24 февраля 2022 года артистка не проронила ни слова о войне в Украине, но остается жить в стране-оккупанте, там гастролировать и участвовать в различных проектах.
Лишь недавно в Сети появилось видео с концерта Елки, в котором она жалуется, что у нее болит сердце, дескать она волнуется, что в Украине сейчас живет ее мама и друзья. Тем не менее называть войну войной Иванцив со сцены побоялась, отделавшись общими фразами в стиле "голубки мира".
"Вы знаете, где я родилась, где я жила 22 года и откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария, потому что я считаю, что у нас должны быть силы оставаться выше этого всего. Единственное, что я хочу сказать и повторяю это каждый день, я очень хочу пожелать нам мудрости и мира. Очень не хочется, чтобы что-то плохое происходило. Пусть у тех, кто этим всем руководит, хватит мудрости сделать так, чтобы это все было не больно. У меня болит сердце. У меня там мамочка. У меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине большое количество друзей. И я не знаю человека, который бы не переживал по этому поводу", - сказала Елка.
Смотрите видео, на котором Елка впервые высказалась о войне в Украине:
О персоне: певица Елка
Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ.
Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну.
Она молчит о военном вторжении России в Украину.
