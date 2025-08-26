Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Поправилась и скрывает фигуру: певица Елка выступила на российском фестивале

Алена Кюпели
26 августа 2025, 13:01
253
Певица Елка молчит о военном вторжении России в Украину и продолжает развлекать россиян.
Как сейчас выглядит певица Елка
Как сейчас выглядит певица Елка / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

  • Как сейчас выглядит певица Елка
  • Куда пропала певица Елка

Певица украинского происхождения Елка, которая долгое время работает в России и молчит о жестоком военном вторжении террористической России в Украину и продолжает развлекать своими песнями россиян, появилась на публике.

В частности, певица выступила на российском музыкальном фестивале "Новая волна" в Казани. Елка спела свою песню "На воздушном шаре" в рамках дня "Ретро хит". Очевидно, что более популярный хит певицы "Прованс" мог бы звучать на концерте, однако там есть слова про ненавистную россиянам Украину и "Борисполь", поэтому песню выбрали другую.

видео дня
Елка удивила своим видом
Елка удивила своим видом / Скриншот видео

Интересно, что Елка выбрала странный наряд. Она надела супер объемную искусственную шубу, которая полностью скрывала ее фигуру. Даже близко не было понятно, как под одеждой выглядит певица.

Елка удивила своим видом
Елка удивила своим видом / Скриншот видео
Елка удивила своим видом
Елка удивила своим видом / Скриншот видео

Соответствующие комментарии не заставили себя ждать.

Комментаторы захейтили Елку
Комментаторы захейтили Елку / Скриншот

Комментаторы захейтили Елку
Комментаторы захейтили Елку / Скриншот

Позиция Елки о нападении Росиии на Украину

Певица Елка выбрала молчаливую позицию относительно войны в Украине. Она продолжает давать концерты в России и платить налоги стране-агрессору. В сети мелькала информация, что Елка тайно донатит ВСУ, но подтверждения этой информации нет.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал о скандальном выступлении Вуди Аллена на московском кинофестивале. Знаменитый режиссёр попробовал оправдаться перед поклонниками и угодил в список "Миротворца".

Ранее стало известно о том, что Елка могла донатить деньги на украинскую армию. Такое открытие о Елизавете Иванцив (настоящее имя певицы) сделал блогер Богдан Беспалов.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: певица Елка

Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ.

Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну.

Она молчит о военном вторжении России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

14:22Синоптик
Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:41Фронт
Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Сигнал, который нельзя игнорировать - почему кот лезет к лицу человека

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

Последние новости

14:22

Жара возвращается: Украину снова накроет потепление - стала известна дата

13:55

Россия не сможет жить в мире: каким странам Путин может объявить новую войну

13:41

Россия провалила наступление на Доброполье, контратаки ВСУ сорвали планы, - ISW

13:39

Машина может часто ломаться: нумеролог рассказала, на что влияют номерные знаки

13:01

Поправилась и скрывает фигуру: певица Елка выступила на российском фестивалеВидео

Чего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном СтупакомЧего ждать от гарантий для Украины и будет ли мир до конца года: интервью с Иваном Ступаком
12:57

Некоторые регионы Украины могут остаться без отопления зимой: названа причина

12:40

Превратилась в ребёнка: звезда "Трех мушкетеров" перестала реагировать на дочь

12:32

Блокирование помощи украинцам: Польша рискует завалить свою же экономику

12:32

Сколько еще продлится война: эксперт оценил перспективы заключения мира до ноября

Реклама
12:24

Путин пошел на принцип: эксперт спрогнозировал, как Россия будет продолжать войну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 августа: Девам - говорить, Близнецам - вдохновлять

12:02

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

11:57

Были ли ваши предки литовскими князьями: фамилия укажет на благородные корниВидео

11:53

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

11:43

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

11:34

Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь

11:25

Кремль вынужден перегруппировывать войска: ISW раскрыли успехи ВСУ на Сумщине

11:16

Вуди Аллен оправдался перед МИД Украины за "московский" скандал и попал в базу "Миротворец"

11:14

Быстро, вкусно, бюджетно: рецепт домашнего сыра из трех ингредиентов

11:01

Китайский гороскоп на завтра 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

Реклама
10:59

Громкие "прилеты" в Крыму: дроны атаковали инфраструктуру, первые подробности

10:47

Истерика и позорное бегство: Лолита сорвала выступление на росТВ

10:45

В Луцке новорожденного назвали Ато: как родители объяснили свой выбор

10:39

С сентября в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию: что известно

10:34

Где нельзя сажать озимый чеснок: важно правильно выбрать предшественниковВидео

10:15

Где цифра 7 среди сплошных двоек: надо быть "гением головоломок", чтобы ее заметить

10:09

Четыре знака зодиака, которые всегда рядом с вами в трудные времена

10:01

Орбан перешел к угрозам Зеленскому после удара по нефтепроводу "Дружба"

10:01

Украинцев ждут заморозки и снег: названы сроки ощутимого похолодания

09:51

"С автоматом в руках и в окоп": Александр Кварта присоединился к ВСУ

09:45

Евровидение-2026: будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 августа (обновляется)

09:36

Приехала в поисках новой жизни: в США жестоко убили молодую украинку

09:29

Украина ударила по "золотой жиле" РФ: Киев повышает ставки перед переговорами

09:24

Сезон гриппа близко: почему фармдистрибьютор БаДМ начинает подготовку уже сейчас новости компании

09:10

Почему российско-украинская война рискует стать матерью новых войнмнение

09:10

Карта Deep State онлайн за 26 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:53

Впервые с 2014: Элина Свитолина не прошла во второй круг US Open

08:33

"Построить Trump World в КНДР": Трамп хочет встретиться с Ким Чен ЫномВидео

08:27

В России громкое задержание чиновников: в ISW сообщили, какая цель Кремля

Реклама
07:49

Массированный налет БПЛА: в оккупированных Макеевке и Енакиево прогремели взрывыВидео

06:53

В МИД назвали ключ к гарантиям безопасности Украины: о чем идет речь

06:25

Триллионы долларов под ногами: где в Украине добывают уран и что из него делаютВидео

06:22

Независимость как креативность нациимнение

06:00

Меладзе натворил дел в Юрмале - что произошло

05:34

Гороскоп на завтра 27 августа: Львам - много счастья, Скорпионам - череда ссор

05:02

Можно перепутать с курортом: чем отличается тюрьма в Норвегии

04:35

Почему не стоит говорить слово "крайній": учитель объяснила ошибкуВидео

03:55

ТОП-6 суперспособностей: почему интроверты имеют преимущество над экстравертами

03:36

На какие лекарства кофе влияет негативно: неожиданный ответ ученых

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять