Певица Елка молчит о военном вторжении России в Украину и продолжает развлекать россиян.

Как сейчас выглядит певица Елка / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как сейчас выглядит певица Елка

Куда пропала певица Елка

Певица украинского происхождения Елка, которая долгое время работает в России и молчит о жестоком военном вторжении террористической России в Украину и продолжает развлекать своими песнями россиян, появилась на публике.

В частности, певица выступила на российском музыкальном фестивале "Новая волна" в Казани. Елка спела свою песню "На воздушном шаре" в рамках дня "Ретро хит". Очевидно, что более популярный хит певицы "Прованс" мог бы звучать на концерте, однако там есть слова про ненавистную россиянам Украину и "Борисполь", поэтому песню выбрали другую.

Елка удивила своим видом / Скриншот видео

Интересно, что Елка выбрала странный наряд. Она надела супер объемную искусственную шубу, которая полностью скрывала ее фигуру. Даже близко не было понятно, как под одеждой выглядит певица.

Елка удивила своим видом / Скриншот видео

Елка удивила своим видом / Скриншот видео

Соответствующие комментарии не заставили себя ждать.

Комментаторы захейтили Елку / Скриншот

Комментаторы захейтили Елку / Скриншот

Позиция Елки о нападении Росиии на Украину

Певица Елка выбрала молчаливую позицию относительно войны в Украине. Она продолжает давать концерты в России и платить налоги стране-агрессору. В сети мелькала информация, что Елка тайно донатит ВСУ, но подтверждения этой информации нет.

О персоне: певица Елка Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ. Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну. Она молчит о военном вторжении России в Украину.

