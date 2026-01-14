"Танцы со звездами" возвращаются - когда зрители увидят шоу

Появилось радостное известие для поклонников "Танцев со звездами".

"Танцы со звездами" возвращаются / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

1+1 Украина начал работу над новым сезоном "Танцев"

Когда его покажут зрителям

Совсем недавно с большим успехом прошел благотворительный выпуск спецэфира "Танцев со звездами", а сейчас телеканал "1+1 Украина" официально заявил о начале работы над новым полным сезоном шоу.

Как стало известно, украинцы смогут увидеть шоу в 2026 году.

Стоит отметить, благотворительный спецвыпуск посмотрели 3,7 миллиона зрителей. Также "1+1 Украина" получил много позитивных отзывов в соцсетях. Финальная сумма сбора на прицельную эвакуацию Superhumans Center составила более 1,6 миллиона гривен.

Возвращение "Танцев со звездами" / фото: скрин instagram.com, "Танцы со звездами"

Напомним, в спецвыпуске победила ветеран Руся Данилкина, она станцевала зажигательную румбу со своим партнером Павлом Симакиным. Зрители также оценили, что в составе жюри был Дмитрий Дикусар, который как раз был в отпуску от военной службы.

Пока неизвестны детали нового сезона, но уже понятно, что шоу будет иметь успех.

Что такое Танці з зірками? Танці з зірками - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

