Филипп Киркоров прислушивается к мнению детей.

Филипп Киркоров рассказал о детях / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Дети помогают Филиппу Киркорову

За что именно он им благодарен

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что его дети Алла-Виктория и Мартин помогают ему.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, дети показывают путинисту актуальные тренды, поэтому он близок с молодой аудиторией.

"Да, Алла-Виктория и Мартин помогают мне быть на одной волне с молодежной аудиторией. Они делятся своими интересами, трендами и новыми фишками, которые дети подхватывают из современного медийного пространства. Их свежий взгляд и энергия дают мне возможность лучше понимать молодежь", — сказал Киркоров.

Алла-Виктория / фото: instagram.com, Алла-Виктория

Отметим, певец часто жалуется на поведение своей дочери и из-за ее сложного характера у нее возникают проблемы в школе. Девочка часто нарушает дисциплину в элитной школе в Дубае.

Сын Филиппа Киркорова Мартин / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Позиция Филиппа Киркоров

Филипп Киркоров в восторге от нападения России на Украину, он даже ездил на незаконно оккупированный Донбасс с концертами развлекать российских оккупантов. Также артист принимает участие в пропагандистских концертах Кремля.

Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских вышла на связь с поклонниками и рассказала, как она себя чувствует. На своей странице в соцсетях певица опубликовала серию новых снимков.

А также актер Виктор Сухоруков, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказался о певице Алле Пугачевой. Ранее Сухоруков восхищался Примадонной.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

