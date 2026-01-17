"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в Украине

Экономические, политические и репутационные потери России являются колоссальными, считает Ольга Курносова.

Ольга Курносова назвала "достижения" Путина в войне против Украины

Потери России значительно превышают любые военные или территориальные результаты

Наиболее ощутимые потери — экономические, политические и репутационные

Россия утратила даже остатки позитивного отношения со стороны украинцев

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова заявила, что так называемые "достижения" президента РФ Владимира Путина за время полномасштабной войны против Украины фактически равны нулю.

По ее словам, потери России — экономические, политические и репутационные — являются колоссальными и несоизмеримыми с какими-либо результатами.

"На мой взгляд, эти "достижения" фактически равны нулю. Если посмотреть с любой стороны – будь то захваченные территории или, тем более, то, что Россия за это время потеряла, – потери колоссальны", - сказала Курносова в интервью Главреду.

По ее словам, Россия утратила даже остатки позитивного отношения со стороны украинцев, которые могли сохраняться ранее. Именно действия Кремля, по ее мнению, стали причиной сноса памятников, переименования улиц и отказа от российского культурного наследия в Украине.

Она отметила, что после начала полномасштабного вторжения в ряде украинских городов, включая Харьков и Одессу, значительно сократилось использование русского языка. Все больше жителей сознательно переходят на украинский.

"Именно Путин обнулил роль русского языка в Украине. Можно ли это назвать его "достижением"?", — отметила Курносова.

Кроме того, она раскритиковала тезис Кремля о том, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом", отметив, что в таком случае действия РФ можно расценивать как "гражданскую войну".

"Основное "достижение" за все это время – это фактическое обнуление роли России на постсоветском пространстве и в Европе. Это и политическое обнуление, и экономическое. Российская экономика находится в очень тяжелой ситуации, и многие экономисты говорят о том, что она может не пережить 2026 год. Вот, по сути, и все "достижения" Владимира Путина за это время", - резюмировала российская оппозиционерка.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Как писал Главред, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в скорейшем достижении мира и завершении войны РФ против Украины. Он заявил об открытости России к восстановлению определенного уровня отношений с европейскими государствами. Путин утверждает, что Москва ранее предлагала варианты и, на ее взгляд, рациональные решения, которые могли бы устроить различные регионы мира — от США и Европы до Азии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин полностью потерпел неудачу в войне против Украины. При этом пока нет никаких признаков, что он хочет договариваться о мире. Столтенберг подчеркнул, что "на данный момент Путин полностью провалился".

Тем временем в Британии заговорили о похищении Путина. Министр обороны Великобритании Джон Гилли допустил возможность задержания российского диктатора для привлечения его к ответственности за военные преступления, как это недавно произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Что заставит Кремль изменить курс в войне: мнение эксперта

Политтехнолог Аббас Галлямов в комментарии 24 Каналу отметил, что ресурсы России понемногу исчерпываются. По его словам, Кремль начал засекречивать от населения данные, которые ранее были открытыми. Это, вероятно, связано с протестами в Иране, вспыхнувшими из-за ухудшения уровня жизни граждан.

"В России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует о сложном положении", – подчеркнул Галлямов.

"Если Дональд Трамп продолжит давление, то в какой-то момент Путину будет некуда деваться и ему придется завершить войну", - добавил он.

О персоне: Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

