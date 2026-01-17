Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в Украине

Анна Ярославская
17 января 2026, 02:31
4
Экономические, политические и репутационные потери России являются колоссальными, считает Ольга Курносова.
Ольга Курносова, Владимир Путин
Ольга Курносова назвала "достижения" Путина в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/olga.kurnosova.9

Кратко:

  • Потери России значительно превышают любые военные или территориальные результаты
  • Наиболее ощутимые потери — экономические, политические и репутационные
  • Россия утратила даже остатки позитивного отношения со стороны украинцев

Секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова заявила, что так называемые "достижения" президента РФ Владимира Путина за время полномасштабной войны против Украины фактически равны нулю.

По ее словам, потери России — экономические, политические и репутационные — являются колоссальными и несоизмеримыми с какими-либо результатами.

видео дня

"На мой взгляд, эти "достижения" фактически равны нулю. Если посмотреть с любой стороны – будь то захваченные территории или, тем более, то, что Россия за это время потеряла, – потери колоссальны", - сказала Курносова в интервью Главреду.

По ее словам, Россия утратила даже остатки позитивного отношения со стороны украинцев, которые могли сохраняться ранее. Именно действия Кремля, по ее мнению, стали причиной сноса памятников, переименования улиц и отказа от российского культурного наследия в Украине.

Она отметила, что после начала полномасштабного вторжения в ряде украинских городов, включая Харьков и Одессу, значительно сократилось использование русского языка. Все больше жителей сознательно переходят на украинский.

"Именно Путин обнулил роль русского языка в Украине. Можно ли это назвать его "достижением"?", — отметила Курносова.

Кроме того, она раскритиковала тезис Кремля о том, что украинцы и россияне якобы являются "одним народом", отметив, что в таком случае действия РФ можно расценивать как "гражданскую войну".

"Основное "достижение" за все это время – это фактическое обнуление роли России на постсоветском пространстве и в Европе. Это и политическое обнуление, и экономическое. Российская экономика находится в очень тяжелой ситуации, и многие экономисты говорят о том, что она может не пережить 2026 год. Вот, по сути, и все "достижения" Владимира Путина за это время", - резюмировала российская оппозиционерка.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду:

О персоне: Ольга Курносова

Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Как писал Главред, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в скорейшем достижении мира и завершении войны РФ против Украины. Он заявил об открытости России к восстановлению определенного уровня отношений с европейскими государствами. Путин утверждает, что Москва ранее предлагала варианты и, на ее взгляд, рациональные решения, которые могли бы устроить различные регионы мира — от США и Европы до Азии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин полностью потерпел неудачу в войне против Украины. При этом пока нет никаких признаков, что он хочет договариваться о мире. Столтенберг подчеркнул, что "на данный момент Путин полностью провалился".

Тем временем в Британии заговорили о похищении Путина. Министр обороны Великобритании Джон Гилли допустил возможность задержания российского диктатора для привлечения его к ответственности за военные преступления, как это недавно произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Что заставит Кремль изменить курс в войне: мнение эксперта

Политтехнолог Аббас Галлямов в комментарии 24 Каналу отметил, что ресурсы России понемногу исчерпываются. По его словам, Кремль начал засекречивать от населения данные, которые ранее были открытыми. Это, вероятно, связано с протестами в Иране, вспыхнувшими из-за ухудшения уровня жизни граждан.

"В России сейчас серьезные экономические проблемы, в частности инфляция и рост цен. Это очень беспокоит Кремль и свидетельствует о сложном положении", – подчеркнул Галлямов.

"Если Дональд Трамп продолжит давление, то в какой-то момент Путину будет некуда деваться и ему придется завершить войну", - добавил он.

Другие новости:

О персоне: Аббас Галлямов

Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист.

В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан.

Кандидат политических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин Ольга Курносова война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

23:56Энергетика
Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

22:28Украина
"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

22:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Последние новости

02:31

"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в Украине

01:39

Им всегда везёт в любви: астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака

00:57

Молитва о хорошей погоде: как попросить Бога о потеплении

16 января, пятница
23:57

Крупные суммы на банковских счетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

23:56

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
23:24

Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

23:01

"Призрак бездны": ученым удалось снять одно из самых загадочных существ планеты (фото)

22:28

Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

22:14

"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

Реклама
22:02

Идеальный ужин: абсолютно новый рецепт запеченного картофеляВидео

21:58

Как кот на самом деле видит своего хозяина: необычные особенности зрения пушистых

21:37

Кейт Миддлтон сделала личное признание о старшем сыне

21:25

Водители часто ошибаются: какой водой можно мыть автомобиль зимой

21:12

"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

20:46

Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашенияВидео

20:34

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: неожиданный ответ специалиста

20:33

До 8 часов подряд: новые графики отключений для Днепра и области на 17 январяФото

20:30

Россия готовится к новым массированным ударам — Зеленский

20:27

Войска РФ понесли колоссальные потери в боях за Купянск: The Times раскрыл цифры

20:22

Кто такой "шваґро" - тонкости родственных связей украинцев, которые знают не все

Реклама
20:14

Продление каникул или дистанционное обучение: что ждет школьников Тернопольщины

19:46

"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

19:27

Света не будет по 15 часов: жесткие графики отключений на Львовщине на 17 января

19:12

Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов

19:10

Как приготовить идеальную яичницу за 45 секунд без плиты - лайфхак от шеф-повара

19:10

Путин врет, в НАТО ему ничего не обещалимнение

18:43

Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского": что говорят в банке

18:40

"Будет очень агрессивный обстрел": РФ готовит чрезвычайно мощный удар по Украине

18:28

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

18:17

Почему китайцы часто используют число 666 и что оно на самом деле означает

18:15

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

18:11

СОУ разнесли склад боеприпасов и предприятие РФ: известны подробности операции

17:48

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

17:29

Секретный лагерь в Арктике: европейские солдаты готовятся к войне с РФ - Politico

17:22

Не трескается при заморозке: рецепт идеального теста для вареников и пельменей

17:16

Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

16:52

Культовый сериал "Игра престолов" получит продолжение - подробности

16:43

Подорожали на ровном месте: в Украине подняли цены на популярные продукты

16:27

Житомирщина замерзает: какие погодные сюрпризы стоит ожидать уже в эти выходные

16:25

"Мы очень близки к этому": Зеленский назвал условие для быстрого завершения войны

Реклама
16:13

Азиатский антициклон накроет Ровенскую область: когда ударят морозы до -22°С

16:12

Самая длинная нота и сенсация в Threads: как LELÉKA стали фаворитами НацотбораВидео

16:12

Имеют серьезные намерения: в ВСУ сказали, на что нацелятся россияне весной

15:59

На Полтавщине вводят дополнительные ограничения электроэнергии - что изменится

15:24

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

15:17

Свет будет несмотря на графики: Шмыгаль назвал дома, которых не коснутся отключения

15:05

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

15:03

"Бьют снова и снова": Зеленский назвал реальный дефицит электроэнергии в Украине

15:01

Дело о подкупе нардепов: суд избрал Тимошенко меру пресечения – детали

14:54

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять