Ведущий Андрей Малахов жестко обличил промах Филиппа Киркорова.

Филипп Киркоров испортил праздник дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Андрей Малахов рассказал, как прошел день рождения дочери Киркорова

Что он сделал неправильно

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, испортил важный праздник своей дочери Аллы-Виктории. О серьезной ошибке артиста откровенно рассказал росСМИ Андрей Малахов.

По словам ведущего, Киркоров совсем забыл, что день рождения дочери — это не его личный праздник, а день Аллы-Виктории. Малахов рассказал, что путинист позвал на гулянье своих друзей старшего возраста, среди которых девочке было некомфортно. Это вылилось даже в небольшой скандал — дочку певца разочаровал подарок Яны Рудковской, который был не от элитного бренда Dior. Однако Малахов утверждает, что причиной поведения Аллы-Виктории были не презенты, а состав гостей.

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Алла, мне кажется, вообще не была рада отмечанию дня рождения среди скуфов и взрослых друзей папы", — откровенно высказался Андрей.

После того как девочка "отмучилась" в компании российских звезд, ее наконец отпустили отмечать день рождения с друзьями. Ведущий считает, что именно этого она ждала больше всего.

Андрей Малахов раскритиковал Филиппа Киркорова / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

"Она ждала, когда пойдет отмечать к своим сверстникам", — поделился Малахов.

Филипп Киркоров - дети

У Филиппа Киркорова двое детей, рожденных с помощью суррогатного материнства: дочь Алла-Виктория и сын Мартин. Девочку он назвал в честь своей бывшей супруги Аллы Пугачевой, а сына — в честь деда.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

