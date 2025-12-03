Кратко:
- Чем продюсер задела дочь Киркорова
- Что она подарила ей
Дочь путиниста Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, опозорила популярную российскую продюсершу Яну Рудковскую.
Как пишут российские пропагандисты, причиной постыдной ситуации стал подарок на день рождения для Аллы Виктории. Как известно, дочь путиниста Киркорова любит дорогие фешн-вещи, также, как и ее звездный отец.
Так, во время празднования ее дня рождения, Рудковская появилась с большим пакетом от известного французского бренда Диор.
Говорят, что Алла-Виктория была счастлива увидеть пакет любимого бренда, так как ожидала дорогую сумку. Между тем, оказалось, что в пакете от французского бренда была детская сумка другой марки, стоимостью около 20 000 рублей (10 000 гривен). А от Диора, Алла-Виктория получила лишь бутылку.
Ситуация оказалась неудобной, ведь Алла-Виктория не стала скрывать свои эмоции и все было написано на ее лице. Именно недовольный образ девочки-подростка опозорил Рудковскую.
Позиция Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров в восторге от нападения России на Украину, он даже ездил на незаконно оккупированный Донбасс с концертами развлекать российских оккупантов. Также артист принимает участие в пропагандистских концертах Кремля.
Отметим, как сообщал Главред, ранее Киркоров рассказал об ухажерах своей 13-летней дочери Аллы-Виктории.
Ранее также Людмила Порывай заявила, что дочь оплачивает ей проживание в США.
О персоне: Филипп Киркоров
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
