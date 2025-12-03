Дочь Киркорова опустила известную продюсершу из-за подарка

Алла Виктория снова попала на камеру и показала недовольное лицо.

https://glavred.info/starnews/doch-kirkorova-opustila-izvestnuyu-prodyusershu-iz-za-podarka-10720805.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров уже столкнулся с проблемами / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Чем продюсер задела дочь Киркорова

Что она подарила ей

Дочь путиниста Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, опозорила популярную российскую продюсершу Яну Рудковскую.

Как пишут российские пропагандисты, причиной постыдной ситуации стал подарок на день рождения для Аллы Виктории. Как известно, дочь путиниста Киркорова любит дорогие фешн-вещи, также, как и ее звездный отец.

видео дня

Дочь Киркорова отметила день Рождения / Фото 7Дней

Так, во время празднования ее дня рождения, Рудковская появилась с большим пакетом от известного французского бренда Диор.

Дочь Киркорова отметила день Рождения / Фото 7Дней

Говорят, что Алла-Виктория была счастлива увидеть пакет любимого бренда, так как ожидала дорогую сумку. Между тем, оказалось, что в пакете от французского бренда была детская сумка другой марки, стоимостью около 20 000 рублей (10 000 гривен). А от Диора, Алла-Виктория получила лишь бутылку.

На фото попала и мать девочки Наталья / Фото 7Дней

Ситуация оказалась неудобной, ведь Алла-Виктория не стала скрывать свои эмоции и все было написано на ее лице. Именно недовольный образ девочки-подростка опозорил Рудковскую.

Позиция Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров в восторге от нападения России на Украину, он даже ездил на незаконно оккупированный Донбасс с концертами развлекать российских оккупантов. Также артист принимает участие в пропагандистских концертах Кремля.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее Киркоров рассказал об ухажерах своей 13-летней дочери Аллы-Виктории.

Ранее также Людмила Порывай заявила, что дочь оплачивает ей проживание в США.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред