"Невеста знатная": путинист Киркоров рассказал о бурной личной жизни дочери

Элина Чигис
27 ноября 2025, 20:57
Филипп Киркоров сделал признание о личной жизни дочери-подростка.
Филипп Киркоров с детьми
Филипп Киркоров рассказал о дочери / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Кратко:

  • Дочь Филиппа Киркорова пользуется популярностью у мальчиков
  • Какие мальчики ей интересуются

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал об ухажерах своей 13-летней дочери Аллы-Виктории.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Киркоров не знает, был ли у его дочери молодой человек, но он замечает, как на нее обращают внимание мальчики.

"Смотрю в соцсетях, какие-то мальчики симпатичные, молоденькие вьются вокруг нее. Блондины в основном. Ну, она такая невеста знатная", - сказал путинист.

Что Филипп Киркоров рассказал о дочери:

Филипп Киркоров о дочери
Филипп Киркоров о дочери / фото: скрин t.me/samye_slyvky

Отметим, 1 декабря Алле-Виктории исполнится 14 лет и в этом году она не хочет пышного праздника, а планирует отпраздновать дома с родными.

Алла-Виктория
Алла-Виктория / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Позиция Филиппа Киркоров

Филипп Киркоров в восторге от нападения России на Украину, он даже ездил на незаконно оккупированный Донбасс с концертами развлекать российских оккупантов. Также артист принимает участие в пропагандистских концертах Кремля.

Отметим, как сообщал Главред, певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, путешествовала по Европе, но все же вернулась в США, где живет с семьей с 2022 года. Орбакайте опубликовала серию снимков, на которых показалась в черном монокини с принтом. Образ артистка дополнила шляпой, розовой рубашкой и стильными очками.

А также певица Наталья Могилевская рассказала, почему разошлась со своим гражданским мужем – украинским предпринимателем Егором Долининым. Певица подчеркнула, что всегда пыталась строить карьеру и ставила ее на первое место в жизни.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
