"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

Людмила Порывай живет за счет дочери.

Людмила Порывай поддерживает дочь-путинистку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Людмила Порывай дала интервью

Что она сказала о Наташе Королевой

Мама российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ у ее родную страну, Людмила Порывай заявила, что дочь оплачивает ей проживание в США.

видео дня

Как заявила Порывай в интервью Арману Давлетярову, артистка помогает родственникам, которые живут в Киеве.

"Если б не Наташа, я б не то что в Америке, я не знаю, как бы мы жили. Она содержит всю громадную семью в Киеве. Она помогает много сестре, потому что у нее проблемы. Она человек безотказный. Она больше отдает. Она помогает больным детям. Она не рекламирует это. Она тихо, спокойно помогает", - сказала Людмила.

Людмила Порывай / фото: instagram.com, Людмила Порывай

Кстати, Порывай также призналась, что думала об аборте, когда была беременной Королевой, но муж ее отговорил.

"Наташа всегда смеется, что папа хотел Богдана, а получился по характеру мужик – девочка", - добавила мама артистки.

Людмила Порывай / фото: instagram.com, Людмила Порывай

Отметим, ранее Порывай, которая живет в Майами, высказывалась против террористической политики Кремля, но после последнего визита в Москву поменяла свое мнение.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

