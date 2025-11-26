Кратко:
- Людмила Порывай дала интервью
- Что она сказала о Наташе Королевой
Мама российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ у ее родную страну, Людмила Порывай заявила, что дочь оплачивает ей проживание в США.
Как заявила Порывай в интервью Арману Давлетярову, артистка помогает родственникам, которые живут в Киеве.
"Если б не Наташа, я б не то что в Америке, я не знаю, как бы мы жили. Она содержит всю громадную семью в Киеве. Она помогает много сестре, потому что у нее проблемы. Она человек безотказный. Она больше отдает. Она помогает больным детям. Она не рекламирует это. Она тихо, спокойно помогает", - сказала Людмила.
Кстати, Порывай также призналась, что думала об аборте, когда была беременной Королевой, но муж ее отговорил.
"Наташа всегда смеется, что папа хотел Богдана, а получился по характеру мужик – девочка", - добавила мама артистки.
Отметим, ранее Порывай, которая живет в Майами, высказывалась против террористической политики Кремля, но после последнего визита в Москву поменяла свое мнение.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
