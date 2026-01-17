Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывы

Сирены были слышны вдоль черноморского побережья.

Дроны атаковали Россию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Этой ночью в России раздавались взрывы

Россияне жаловались на громкие звуки в Туапсе и Сочи

Также произошел пожар на химическом заводе в подмосковном Воскресенске

В ночь на 17 января над Сочи и Туапсе в Краснодарском крае России прогремело около 10 взрывов. Противовоздушная оборона страны-агрессора якобы сбивала беспилотники над Черным морем. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Известно, что взрывы в районе Туапсе начались примерно в 02:20. Местные утверждают, что слышали не менее семи громких звуков и видели вспышки со стороны моря. Некоторые описывают звук в небе как "жужжание".

Примерно в 02:45 в Сочи включили сирены. Также известно о как минимум трех взрывах в районе поселка Лазаревское. Сирены были слышны вдоль черноморского побережья.

Пожар в России

Кроме того, в подмосковном Воскресенске произошел пожар на территории одного из крупнейших в России химических заводов, который является стратегическим в производстве российского вооружения.

Сообщается, что огонь охватил цех серной кислоты. Россияне жалуются на "першение в горле" и "резь в глазах" из-за пожара на химзаводе.

Следует отметить, что химзавод "Воскресенские минеральные удобрения" - очень важное звено в цепочке производства взрывчатки и обслуживания авиации оккупантов.

Пожар на химзаводе - видео:

Удары по территории РФ

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что с помощью ударов по Москве Украине удастся трансформировать настроения в России.

По его словам, эти удары следует наносить, параллельно продолжая бить по российской нефтепереработке и другим энергетическим объектам и портам.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, с вечера 14 января на территории страны-агрессора России было неспокойно из-за атаки беспилотников. Их заметили над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также акваторией Азовского моря.

В ночь на 14 января в Ростове-на-Дону в РФ прогремели взрывы, а впоследствии вспыхнул пожар. Город подвергся атаке дронов и, возможно, ракет.

В ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. После атаки дронов вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации, беспилотники поразили российский завод "Атлант-Аэро", который обеспечивает армию РФ FPV-дронами и системами РЭБ в войне с Украиной.

О личности: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

