"Нептуны" и столбы дыма в небе: Россию мощно атаковали ракеты и дроны

Пока часть россиян сидела без света, другие слышали громкие взрывы.

https://glavred.info/world/neptuny-i-stolby-dyma-v-nebe-rossiyu-moshchno-atakovali-rakety-i-drony-10732436.html Ссылка скопирована

Что известно о последствиях атаки дронов и ракет на Россию / Коллаж: Главред, фото: rnbo.gov.ua, t.me/exilenova_plus

Главное:

Более 30 дронов атаковали Россию

На Брянскую область помимо беспилотников летели и ракеты "Нептун"

Украина вероятно атаковала Невинномысский Азот

С вечера 14 января на территории страны-агрессора России было неспокойно из-за атаки беспилотников. В Минобороны РФ сообщили о якобы сбитых 34 дронах, большинство из которых атаковали Ростовскую область.

Также беспилотники заметили над Брянской, Волгоградской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, а также акваторией Азовского моря.

Что известно об атаке на Брянскую область

Ночью пресловутая российская ПВО работала над тем, чтобы сбить не только дроны, но и ракеты над Брянской областью. Об этом, по крайней мере, утверждают местные власти, по информации которых на область летели украинские ракеты "Нептун".

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Губернатор Александр Богомаз сообщил о якобы сбитых 6 беспилотниках и 2 управляемых ракетах большой дальности.

"В результате отражения атаки в Брянском районе повреждено остекление в многоквартирном доме, фасад и остекление административного здания. В Фокинском районе города Брянска поврежден фасад и кровля в жилом доме", - добавил чиновник.

Что известно об атаке на Оренбургскую область

В Сети также появились кадры, подтверждающие атаку на город Орск. Так, по информации Exilenova+, на подстанции прогремел взрыв, после чего без света осталась половина города.

Что известно об атаке на Ставропольский край

Громко этой ночью было и в городе Невинномысск. Над ним в небе поднялись столбы дыма. По информации Telegram-каналов, есть высокая вероятность, что Силы Обороны повторно нанесли удар по химическому предприятию Невинномысский Азот.

Эксперт анонсировал серьезные удары по территории России

Главред писал, что глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что Украина активизировала операции на территории страны-агрессора России. В частности, в deep strike задействованы СБС, СБУ и ГУР.

А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП в Украине открылись новые перспективы. По его словам, в результате ударов вглубь РФ Украина может достигать значительно лучших результатов.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что СБУ нанесла удар по производственным корпусам завода "Атлант Аэро". В результате попаданий на объекте наблюдались серия громких взрывов и пожар.

Ранее под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Этот объект привлечен к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск.

Накануне в Краснодарском крае после сообщения об опасности БПЛА и даже ракетной опасности, россияне заявили, что, предварительно, целью дронов был НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Об источнике: Министерство обороны России Министерство обороны Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

