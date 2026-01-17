Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецепт

Анита Луценко показала легкий рецепт вкусной и низкокалорийной основы для правильного питания.

Анита Луценко поделилась легким рецептом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anitasporty

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко поделилась рецептом отличной здоровой основой для бутербродов или роллов с начинками.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам фитнес-тренера, рецепт состоит всего из трех ингредиентов и готовить блюдо очень легко и быстро.

Для тех, кто хочет похудеть, такой ПП-вариант отлично подойдет в ежедневном рационе.

Личная жизнь Аниты Луценко

Ранее Анита Луценко рассказывала о том, почему рассталась со своим партнером. Причиной стало угасание ее чувств — Луценко подчеркнула, что не могла лгать родному человеку. "Расстались давно. В один вечер мы легли спать. Он повернулся и сказал: "Люблю тебя". А я поняла, что не могу ответить. Я поняла, что врать не хочу. Я поняла, что начала все больше времени проводить сама. Люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что они вместе", — рассказала тренерка.

Анита Луценко показала легкий рецепт / фото: instagram.com, Анита Луценко

Звезда "Зважених та щасливих" не сдержала слез, говоря о бывшем партнере. Луценко призналась, что он был любовью всей ее жизни, и ей сложно было принять тот факт, что такие чувства могут исчезнуть.

О персоне: Анита Луценко Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

